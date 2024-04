Bom Paulistão "atrapalha" planos de Teixeira, e Santos vira alvo de rivais no mercado

A estratégia de Marcelo Teixeira após o final do Campeonato Paulista era clara: trazer reforços para a Série B e segurar os seus principais jogadores. Os planos do presidente do Santos, contudo, estão indo por água abaixo. Isso porque o Peixe virou alvo de rivais no mercado da bola.

O Alvinegro Praiano surpreendeu a muitos e conseguiu chegar na decisão do Estadual. O clube teve um bom desempenho dentro de campo. Não á toa, seis atletas estiveram na seleção ideal do torneio.

Em meio a esse cenário, outras equipes do Brasil cresceram o olho. Messias foi emprestado ao Goiás, Felipe Jonatan está de partida para o Fortaleza e Hayner recebeu uma proposta do Vitoria.

Assim, o Santos corre o risco de perder algumas peças para a Série B. E isso era algo que Marcelo Teixeira não gostaria. Após o vice do Campeonato Paulista, o presidente declarou que não pretendia negociar seus atletas.

"O Santos respira bem até setembro, não pretende negociar jogadores. Todos que estão hoje no Santos estão determinados com esses objetivos traçados. Queremos permanecer assim. Queremos que haja reforços para que a equipe fique mais forte", comentou.

Por outro lado, o Alvinegro Praiano também corre para qualificar o seu plantel. O atacante Maceió, da Portuguesa, está encaminhado e o meia Patrick, do Atlético-MG, atrai o interesse da comissão técnica.

"O Paulista era um campeonato de laboratório para a gente avaliar a reação do grupo. E foi excelente. Chegamos à final. Tudo isso foi avaliado. Queremos qualificar mais o grupo. Percebemos que em algumas posições seguimos carentes. O Brasileiro é um campeonato diferente, que nunca jogamos. Percebemos o nível dos clubes, é forte. Temos que ter um cuidado especial para que a gente mantenha o foco", disse Teixeira.

Vale lembrar que o Santos se reformulou por completo para 2024. Ao todo, foram 15 reforços, além do técnico Fábio Carille.

O Santos estreia na Série B do Brasileirão diante do Paysandu, sem torcida, na Vila Belmiro, em razão de uma punição no STJD. A data e o horário do jogo ainda não foram confirmados pela CBF.