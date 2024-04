Benfica x Olympique de Marselha: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Benfica recebe o Olympique de Marselha, pela partida de ida das quartas de final da Liga Europa. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília). O jogo de volta será na próxima quinta-feira.

Onde assistir

A partida terá transmissão na ESPN 3 e no Star+.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Benfica: três vitórias, um empate e uma derrota.



Olympique de Marselha: quatro derrotas e uma vitória.

Prováveis escalações

Benfica: Anatoliy Trubin; Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi e Fredrik Aursnes; Florentino Luís, João Neves e Rafa Silva; Ángel Di María, Arthur Cabral e David Neres



Técnico: Roger Schmidt

Olympique de Marselha: Pau López; Ulisses Garcia, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi e Quentin Merlin; Azzedine Ounahi, Pape Gueye e Jordan Veretout; Luís Henrique, Aubameyang e Amine Harit



Técnico: Jean-Louis Gasset

Arbitragem

Michael Oliver apitará a partida, com os assistentes Stuart Burt e Daniel Cook. No comando do VAR, fica Chris Kavanagh.