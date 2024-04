Bastidores do Corinthians: Augusto é pressionado a desligar Rubão e Fran ganha força nos bastidores

Augusto Melo, presidente do Corinthians, está sendo pressionado para desligar Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão. O diretor de futebol perdeu força no departamento com a chegada de Fabinho Soldado e desgastou sua imagem com a atual gestão. O nome de Fran Papaiordanou, integrante da chapa União dos Vitalícios, vem ganhando força nos bastidores para assumir o cargo.

Rubão começou o ano sendo o principal responsável pela contratações e renovações no Corinthians. Grande articulador da campanha de Augusto durante a eleição, o diretor foi nomeado para o cargo estatutário, e ficou à frente do futebol enquanto o clube não oficializou a chegada de Fabinho.

Durante o período em que "tocou" as negociações, Rubão foi contestado por algumas situações, como o fato de Matheuzinho treinar com o elenco antes de assinar contrato com o Corinthians. Outros pontos aumentaram o desgaste, como a saída de Lucas Veríssimo e o discurso do diretor, que falou em mais de uma oportunidade que "a farra acabou", dando a entender que Palmeiras e Flamengo deixariam o topo do futebol brasileiro com a ascensão do Timão.

Fabinho foi contratado pelo clube, o cenário mudou. Rubão deixou de ficar à frente do futebol e todo o departamento ficou sob responsabilidade do dirigente ex-Flamengo. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a mudança desagradou Rubens, que não mantém contato com Soldado e se distanciou de Augusto Melo, como divulgou inicialmente o Meu Timão.

Com esse cenário, Augusto passou a ser cobrado para desligar Rubão do cargo de diretor de futebol. Apesar do momento parecer propício para isso, essa não é uma decisão simples para o mandatário corintiano, já que Rubens foi o grande articulador de campanha do presidente e peça fundamental para a vitória de Melo no pleito. Por isso, nenhuma decisão drástica foi tomada até o momento.

Caso a situação fique insustentável e Rubão seja desligado, a Gazeta Esportiva apurou que o nome de Fran Papaiordanou surge como favorito para o cargo. Ex-aliado de Andrés, o conselheiro seria um representante da chapa União dos Vitalícios, que oficializou apoio a Augusto na última eleição, contra André Negão. Ao firmar o acordo, Melo prometeu que seu diretor de futebol sairia dessa chapa, o que não se concretizou inicialmente.

Questionado sobre sua relação com Rubão, Augusto minimizou qualquer atrito e reforçou que ele é diretor estatutário, e não mexe mais com o futebol.

"Queremos todos trabalhando, um ambiente bom. É muito fogo amigo, pessoas deturpando situações. O Rubão é um diretor estatutário, que vem desde nossa campanha. Queríamos um diretor executivo, como o Fabinho, que está super bem. O Rubão ficou na parte estatutária, quem cuida do futebol é o diretor executivo. Não teve nada disso. Rubão é boa pessoa, ajudou muito a gente na campanha, mas hoje ele está só na parte estatutária", comentou Augusto à TV Bandeirantes.

Quando questionado novamente sobre o tema, Augusto não confirmou que Rubão seguirá no cargo. "Paguei por muitas situações, se tiver que fazer alguma coisa, eu tenho a caneta na mão. Conosco, vai trabalhar gente profissional. Se se sustentar no cargo, ótimo, se não tiver condições, vamos colocar gente qualificada. O Corinthians tem que ser dirigido por pessoas profissionais", complementou.

Os bastidores do Corinthians estão quentes. Em meio à situação com Rubão, o clube desligou Wagner Vilaron, jornalista que vinha atuando como Superintendente de Comunicação.