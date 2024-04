Bahia anuncia a contratação do meio-campista uruguaio De Pena, ex-Internacional

Nesta quinta-feira, o Bahia anunciou a contratação de Carlos De Pena até o término de 2024, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. O uruguaio de 32 anos chega aos clube após defender o Internacional, onde disputou mais de 100 partidas oficiais, anotando 11 gols e 14 assistências.

O jogador iniciou a carreira profissional no Nacional, do Uruguai, onde também conquistou o título nacional de 2015. Logo em seguida, passou a defender clubes europeus, como Real Oviedo-ESP, Middlesbrough, da Inglaterra, e Dínamo de Kiev, da Ucrânia, onde disputou três temporadas e conquistou a Copa da Ucrânia (2020) e o Campeonato Ucraniano (2021). Ainda pelo clube, anotou 19 gols e 18 assistências ao longo de mais de 100 atuações.

?? Bienvenido, @carlosdepena! Meio-campista uruguaio chega do Internacional, após defender clubes na Espanha, Inglaterra e Ucrânia, para reforçar o Esquadrão ?? https://t.co/308kJDmIPf #BBMP pic.twitter.com/grRlDz6rVZ ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 12, 2024

Por fim, De Pena já desembarcou em Salvador e iniciou os treinamentos no CT Evaristo de Macedo.

O Bahia retorna aos gramados neste sábado, diante do Internacional, pela primeira rodada da Série A do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio.