Presidente do Corinthians vê acerto próximo por direitos de transmissão

O presidente do Corinthians Augusto Melo afirmou que o clube está próximo de anunciar quem terá os direitos de transmissão do clube. A afirmação foi dada no programa Os Donos da Bola.

Estamos conversando com quatro opções. Globo, a Liga, a Libra... Chegamos mais ou menos em um denominador comum e devemos assinar até segunda uma das maiores parcerias do futebol brasileiro

Ele também reforçou que o Corinthians é uma grande marca na América do Sul e por isso, o clube quer ganhar como tal.

Somos uma das maiores marcas da América do Sul, do país. Corinthians não vem de gestão financeira boa, mas retribui qualquer investidor e queremos ganhar como tal. Queremos ganhar o mínimo garantido.

O que mais Augusto disse:

Valores dos ingressos: "Como sempre falei na campanha, queremos deixar 60 ou 70% acessível para o povo, que sonha em conhecer a arena. Sou de família humilde, trabalhamos muito para chegar onde chegamos. Fizemos um teste maravilhoso que deu certo no início do ano, com setor popular. Tínhamos meta de 50% para adaptar situações, cadeiras. Não compensa vender cadeira e camarote se diminuir muito. A gente vende cadeira para o ano todo. A gente quer popularizar também as cadeiras. São testes para a coisa voltar ao normal. Já normalizamos. Temos uma grande receita mesmo com ingressos populares. Quando chegar em final ou outra teremos reajuste, mas no ano todo será ingresso popular".

Relação com o diretor Rubão: "Ao contrário do que dizem, sempre deixei claro que abrimos as portas do Corinthians. Queremos que o Corinthians seja protagonista em tudo. Queremos todos trabalhando, ambiente bom. E de repente tem coisas ao contrário do que acontecem, muito fogo amigo. Não existe nada disso. Rubão é diretor estatutário, vem com a gente desde a campanha e já tentávamos um executivo, conseguimos o Fabinho. Rubão ficou na parte estatutária. Quem fala de mercado é o diretor executivo, atualizado, sabe como funciona. Rubão é boa pessoa, nos ajudou muito na campanha, mas hoje está só na parte estatutária. Eu não converso com empresário, quem conversa é o executivo. Minha secretária tem a ordem de falar com o executivo de futebol'.

Corinthians tem que ser gerido por profissionais: "Presidente sou eu. Se tiver problema, chamo a responsabilidade. Tenho a caneta na mão e erro por mim, não por outras pessoas. Digo que trabalho com gente profissional. Se não tiver qualificado, vamos trocar. O Corinthians tem que ser gerido por pessoas profissionais".