Artur Jorge esboça time do Botafogo com quatro atacantes para a Libertadores

O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira, contra a LDU de Quito, do Equador, pela Libertadores. A partida marca a estreia do técnico Artur Jorge no comando da equipe. O português esboçou uma escalação com mudanças em relação a que perdeu para o Junior Barranquilla, da Colômbia.

A maior novidade está no ataque. Luiz Henrique e Jeffinho devem ser titulares ao lado de Junior Santos e Tiquinho Soares.

Além deles, Danilo Barbosa foi outro que treinou entre os titulares na vaga de Gregore. Artur Jorge tem diversos desfalques para este confronto.

? #DiaDeFogo ? ? Hoje

?? 19h

? Casa Blanca

? Conmebol Libertadores

? LDU x Botafogo

? ESPN e Star+ pic.twitter.com/k486aKfwoe ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 11, 2024

Assim, o Botafogo deve ir a campo com a seguinte formação: Gatito Fernández, Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Jeffinho, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Os alvinegros estão pressionados por um bom resultado na fase de grupos da Libertadores. O jogo contra a LDU será às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, no Estadio Rodrigo Paz Delgado.