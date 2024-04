Artur Jorge é regularizado no BID e deve estrear no comando do Botafogo contra a LDU

O Botafogo comunicou nesta quinta-feira que o técnico Artur Jorge foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O treinador português deve fazer sua estreia no comando da equipe nesta quinta, às 19h (de Brasília), quando o Glorioso enfrenta a LDU, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

O professor tá no BID! ??? Técnico Artur Jorge já pode comandar o Glorioso na noite desta quinta-feira, pela Conmebol Libertadores. ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/f5jGix5i3F ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 11, 2024

Artur Jorge foi anunciado pelo Fogão na semana passada, após deixar o Braga, de Portugal. Além do técnico, também chegaram ao clube Franclim Carvalho (Auxiliar Técnico), João Cardoso (Auxiliar Técnico), André Cunha (Analista de Desempenho) e Tiago Lopes (Preparador Físico).

No comando do Braga, Artur Jorge teve 99 jogos, 64 vitórias, 12 empates e 23 derrotas. No início de 2024, o treinador de 52 anos conquistou a Taça da Liga de Portugal, seu primeiro e único título na carreira.

Na estreia da fase de grupos da Libertadores, sob o comando do auxiliar Fábio Matias, o Botafogo perdeu para o Junior Barranquilla, da Colômbia, por 3 a 1, no Estádio Nilton Santos. Uma nova derrota no torneio poderia complicar a situação da equipe carioca no Grupo D.