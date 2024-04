Após ida a jogo na arena, vice-presidente da NFL elogia a torcida do Corinthians

No dia 6 de setembro, a Neo Química Arena receberá o jogo da NFL (National Football League) entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles. A equipe da liga norte-americana presente no Brasil já teve a sensação da atmosfera do estádio.

Vice-presidente sênior, Gerrit Meier revelou que acompanhou a vitória do Corinthians contra o Nacional-PAR por 4 a 0, pela Sul-Americana e elogiou a Fiel.

"Tive a oportunidade de estar aqui no estádio (no jogo do Corinthians) e já senti que estava bem barulhento. Eu só posso imaginar o quão barulhento isso vai ficar no dia 6 de setembro, quando esses dois times aparecerem aqui, e espero que, porque isso também faz parte da expansão da NFL", comentou.

BEM VINDO, GREEN BAY PACKERS!! ? Designated Second Team for São Paulo Game. pic.twitter.com/PBFou41nWF ? Neo Química Arena (@NeoQuimicaArena) April 10, 2024

Gerrit ainda disse que espera esse mesmo ambiente para o jogo entre Eagles e Packers pela primeira rodada da próxima temporada do torneio.

"Todos conhecemos a paixão que o Brasil traz e que os brasileiros trazem. Essa é a cultura que penso que se traduz não apenas nos esportes, muito nos esportes, mas também além disso. Nós todos sabemos isso. Então só posso imaginar", completou.

Esse será o primeiro jogo da NFL no Hemisfério Sul. Para ter a honra de receber a partida, a Neo Química Arena venceu a concorrência de estádios do Brasil e do exterior.