Após empate na Sul-Americana, Inter se reapresenta e inicia preparação para estreia no Brasileiro

Na tarde desta quinta-feira, o elenco do Internacional se reapresentou aos treinos após o empate sem gols diante do Real Tomayapo-BOL, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Agora, o grupo colorado passa a focar na estreia no Campeonato Brasileiro, que será contra o Bahia.

Os jogadores do Inter que foram titulares no duelo contra o time boliviano realizou atividades físicas e regenerativas. O restante dos atletas, por sua vez, trabalhou com bola no gramado do CT Parque Gigante.

O elenco colorado comandado pelo técnico Eduardo Coudet ainda terá mais um dia de treinamentos antes da estreia na competição nacional. Neste último trabalho, o treinador fará os últimos ajustes e deve decidir a escalação que mandará a campo.

O Internacional terá pela frente o Bahia neste sábado pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

O Colorado vem de uma sequência ruim na temporada e está sem vencer há quatro partidas. Foram três empates e uma derrota no período, incluindo a eliminação nos pênaltis para o Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho.

Com isso, o objetivo do Inter diante do Bahia é afastar esse momento ruim e voltar a vencer para fazer uma boa estreia no Brasileirão. Para isso, poderá contar com o apoio de sua torcida no Beira-Rio.