Após despertar interesse do Corinthians, volante Erick renova com o Athletico-PR até o fim de 2026

Na noite desta quinta-feira, o Athletico-PR oficializou a renovação de contrato de Erick. O volante, que esteve na mira do Corinthians no início desta temporada, tinha vínculo até o fim de 2025. Agora, o atleta assinou a extensão até o final de 2026.

"Era um momento que eu estava aguardando ansioso. Ambas as partes estavam tratando dessa renovação com muita ética, de forma muito sincera e clara. Estou muito feliz com essa renovação e por estar defendendo essa camisa. Passa um filme na cabeça desde quando eu cheguei, toda essa minha evolução", afirmou Erick em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.

O jogador chegou ao clube em 2019 e disputa sua sexta temporada com a camisa do Furacão. Neste período, já conquistou seis títulos: uma Copa Sul-Americana (2021), uma Copa do Brasil (2019) e quatro Campeonatos Paranaenses (2019, 2020, 2023 e 2024). No atual elenco, apenas o zagueiro Thiago Heleno ergueu mais troféus.

"Quero evoluir cada vez mais para ajudar o Athletico-PR a conquistar seus objetivos. Conseguimos conquistar o Campeonato Paranaense, mas acredito que podemos e que essa instituição merece mais para que fiquemos guardados para sempre na história", concluiu o volante da equipe.

Contrato renovado! ???? Segundo jogador do atual elenco com mais títulos com a nossa camisa, o volante Erick prorrogou o vínculo com o nosso Furacão até o final de 2026. ?? https://t.co/M4kWDSNfNI #Athletico pic.twitter.com/EEIcK60rr5 ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 11, 2024

Erick ainda é um dos atletas do atual grupo do Athletico-PR com mais confrontos disputadas pelo clube. O volante já entrou em campo em 238 jogos, com 113 vitórias e 19 gols marcados. Ele só fica atrás novamente de Thiago Heleno, que tem 342 partidas, e também do atacante Pablo, com 283.

Vale lembrar que, no começo desta temporada, o Corinthians realizou investidas para tentar contar com Erick e até chegou a conversar com o Furacão. No entanto, as negociações não foram para frente e o jogador permaneceu no time do Paraná.

Com Erick à disposição, o Athletico-PR volta a campo neste domingo para fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro. O clube paranaense recebe o Cuiabá, a partir das 16 horas (de Brasília), na Ligga Arena.