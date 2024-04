André Silva cita diferenças entre Brasil e Europa e pede tempo a Carpini

André Silva, um dos heróis do São Paulo na vitória sobre o Cobresal pela Copa Libertadores, comentou a pressão contra o trabalho do técnico Thiago Carpini.

O que aconteceu

O atacante disse que, apesar das grandes diferenças entre o futebol brasileiro e o europeu, já se sente adaptado. André Silva foi anunciado pelo São Paulo em março e soma 3 jogos com a camisa tricolor. O atleta falou sobre o tema em entrevista ao programa F90, da ESPN.

A Europa é um futebol completamente diferente do que se pratica na América do Sul. Na Europa os gramados são mais lisos, a bola é diferente. Acredito que já tenha passado esse processo de adaptação, de jogo, posicionamento, velocidade. E também trazer isso para o meu time, para deixar o São Paulo ainda mais forte André Silva, ao F90, da ESPN

O ambiente de trabalho é muito gostoso, nós jogadores somos realmente uma família, estamos bem fechados para que os objetivos do São Paulo sejam alcançados

"Estamos em constante evolução". André Silva pediu paciência com o trabalho de Carpini, e afirmou que o técnico precisa de tempo para alcançar seus objetivos com o São Paulo.

Todo trabalho requer um processo para que a gente tenha o êxito lá na frente. Com qualquer pessoa funciona dessa forma. Deixei esse pedido ontem de paciência, estamos em constante evolução, a equipe tem demonstrado isso. Nós jogadores, a comissão técnica e o professor Carpini temos muito boa relação. Todos os jogadores abraçam a ideia, gostam da ideia. A gente sabe do que estão falando, mas entre nós e o staff técnico temos grande parceria, estamos juntos nessa batalha. Não é fácil estar no São Paulo todo dia, é uma pressão muito grande, a gente se ajuda muito

Gol do alívio

São Paulo e Cobresal empatavam sem gols até André Silva colocar o time da casa em vantagem. O lance aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo, com participação do atacante no início e no fim da jogada.

O lance demorou minutos para ser validado. O VAR checou possíveis faltas de Calleri e Michel Araújo antes da finalização de André Silva. Enquanto a bola na rede não era validada, o autor do gol aguardou ajoelhado.

A gente vive aquele momento de tensão com o VAR, a gente não sabe o futuro, se vai ser gol ou não. Não só por mim individualmente falando, a equipe precisava de um gol naquele momento, já tardava. Estava pedindo para que o gol viesse