Alicia: Situação do Carpini piorou. Passou recibo de técnico pressionado

Nem a vitória por 2 a 0 sobre o Cobresal-CHI na Libertadores melhorou a situação de Thiago Carpini no São Paulo, analisou a colunista Alicia Klein, no UOL News Esporte. Na avaliação dela, o treinador voltou a cometer os mesmos erros e ainda passou um "tremendo recibo de técnico pressionado" na entrevista coletiva após a partida.

'Situação de Carpini piorou pelo jogo e pela coletiva': "A situação piorou e não foi só nem pelo jogo, foi pela coletiva. O Carpini passou um tremendo recibo de treinador pressionado. Sobre o jogo, diferentemente do Flamengo, que também foi 2 a 0, no caso do São Paulo, só foi abrir o placar ali pelos 80 minutos de jogo, faltando 10, 15 para acabar o jogo, dava claramente uma sensação que o São Paulo poderia sair do Morumbi com um empate. Tomou uns sustos, poderia ter tomado um gol do Cobresal, mas um resultado bastante provável para a noite de ontem era um empate. O Carpini só fez mudanças no final, justamente com o André Silva, que fez o primeiro gol. Mas mesmo os gols do São Paulo, o gol dele e depois do Calleri, foram gols meio chorados. O primeiro gol saiu meio na força do ódio, a bola empurrada para dentro, e depois do Calleri erra a cabeça e, no rebote, como grande atacante que é, grande artilheiro, mete para dentro. Mas foi um jogo que começou mal e o treinador, de novo, fez as alterações muito tarde. Se não fosse um adversário tão fraquinho quanto o Cobresal, o São Paulo tinha perdido ontem. Se precisar dessa quantidade de chance para fazer gol nos adversários, não vai ter, adversários melhores não vão oferecer esse espaço".

'Carpini demorou para mexer e passou recibo de pressionado': "O Carpini sair pior porque é reincidente em alguns erros, que é demorar para fazer alteração ou então fazer alterações ruins, e na coletiva, o tremendo recibo que ele passou ao levar a lista de Departamento Médico, falar que teve uma reunião ontem, vai ter outra hoje e outra amanhã, porque assim não dá. Tudo isso é verdade, o que o São Paulo tem vivido em termos de lesões é muito sério, um time que historicamente tinha seu DM como referência no Brasil e nos últimos anos tem mais gente no DM do que gente disponível para jogar. Mas, o treinador que vai lá e fala isso, que tem que dividir responsabilidade, é porque na primeira oportunidade ele vai cair. Hoje, o Carpini não tem um resultado de tiro curto para salvá-lo dessa pressão. Ele pode fazer o melhor início de Brasileiro que vai seguir pressionado, porque ele fez um péssimo começo de trabalho, à exceção daqueles quatro, cinco primeiros jogos, que incluíram os jogos com Corinthians e Palmeiras. Mas, mais um vez, o São Paulo teve dificuldade de fazer a bola chegar na frente, dessa vez contra um adversário bem fraquinho".

