Ainda sem vencer na Sul-Americana, Inter tem sequência de empates e passa por dificuldades com Coudet

Após empate ruim contra o Real Tomayapo da Bolívia na noite de ontem, Internacional tem quatro empates nos últimos quatro jogos - com apenas um gol marcado - e não consegue engrenar na temporada. Antes da eliminação para o Juventude nas semifinais do Campeonato Gaúcho, a equipe colorada demonstrava um bom futebol, principalmente no Beira-Rio.

Internacional nos últimos 4 jogos: ?? 4 empates

? 33.3% aproveitamento

?? 1 gol

? 1 gol sofrido

? 61.0 finalizações p/ marcar gol

?? 27.0 finalizações p/ sofrer gol

? 69.2% posse de bola ? Eliminado nas semifinais do Gauchão.

Eliminado nas semifinais do Gauchão. Ainda não venceu na Sul-Americana.

Com o tropeço em casa, o Inter está apenas na segunda colocação do Grupo C da Sul-Americana 2024, com dois pontos em dois jogos. No primeiro lugar está o Delfín do Equador, com três pontos em apenas uma partida disputada. Os equatorianos enfrentam o Belgrano da Argentina nesta quinta-feira (11).

Na partida desta última quarta (10) pela Sul-Americana, o Inter finalizou 33 vezes contra apenas 3 chutes da equipe boliviana, e mesmo assim não conseguiu sair do zero no placar. Além disso, os comandados de Coudet tiveram incríveis 78% de posse de bola na partida, e mais que o triplo de passes do adversário. O goleiro da equipe do Tomayapo foi muito requisitado em uma série de lances, mas correspondeu e segurou o resultado.

Além do empate contra o Tomayapo, nos últimos quatro confrontos, o Internacional empatou duas vezes com o Juventude nos jogos das semifinais do Gauchão. Depois enfrentou o Belgrano na Argentina e ficou também ficou no 0 a 0.

O próximo desafio de Coudet e companhia é a estreia do Brasileirão contra o Bahia. O jogo acontece neste sábado (13), no Beira-Rio, às 18h30 pelo horário de Brasília.