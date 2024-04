Vini Jr. é o jogador com mais participações em gols nas últimas três edições da Champions

Vinícius Júnior deu duas assistências para os gols Real Madrid no empate diante do Manchester City, na partida de ida das quartas de final da Champions, disputada na terça-feira. O brasileiro é o jogador com mais participações em gols nas últimas três edições do torneio.

De acordo com o Sofascore, Vini Jr. participou diretamente de 29 gols nas três últimas edições do principal campeonato de clubes do mundo, três a mais que Mbappé.

O brasileiro também é o jogador com mais assistências no período (15), é o jogador com mais passes decisivos (65), com mais dribles certos (98) e é o jogador com mais duelos ganhos (197).

Vinícius Júnior entre todos os 2.319 jogadores das últimas três edições da UEFA Champions League: 1º em participações em gols (29)

1º em asssistências (15)

1º em passes decisivos (65)

1º em dribles certos (98)

Na atual edição da Liga dos Campeões, Vini Jr. disputou seis jogos, marcou três gols e deu quatro assistências, sendo o líder nessa estatística ao lado de Jude Bellingham e Bukayo Saka.

No duelo contra o Manchester City, o brasileiro deu a assistência para Rodrygo marcar o segundo gol do Real Madrid e, depois, cruzou para Valverde garantir o empate por 3 a 3.

A partida de volta será na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Etihad Stadium. Antes disso, o Real Madrid volta a campo neste sábado, às 13h30, diante do Mallorca, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.