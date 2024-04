Velo Clube vence Noroeste fora de casa e larga em vantagem na final da Série A2 do Paulistão

A final da Série A2 do Campeonato Paulista teve seu pontapé inicial. Nesta quarta-feira, no jogo de ida da decisão, o Velo Clube venceu o Noroeste, por 1 a 0, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Gabriel Mancha marcou o único gol do triunfo da equipe visitante.

Com o resultado, o Velo Clube saiu em vantagem na decisão e poderá jogar pelo empate no duelo de volta. Já o Noroeste terá que buscar o resultado fora de casa. Em caso de igualdade no placar agregado, o campeão será decidido nos pênaltis. Vale lembrar que as duas equipes já estão garantidas na elite do Paulistão 2025.

Agora, os clubes voltam a se enfrentar no duelo de volta da final da Série A2 do Paulistão. Noroeste e Velo Clube definem quem fica com o troféu neste sábado, a partir das 15h10 (de Brasília), no Estádio Benito A. Castellano, em Rio Claro.

O jogo

Aos 11 minutos da primeira etapa, saiu a primeira chance de gol do jogo. Após cruzamento vindo do lado direito, Caio Mancha, do Velo Clube, subiu e cabeceou no gol, mas o goleiro Reynaldo estava atento e fez a defesa tranquila.

Com 30 minutos, o Noroeste conseguiu uma de suas melhores oportunidades na etapa inicial. Em cobrança de falta do lado esquerdo, Rodolfo bateu direto para o gol. O goleiro Gabriel Félix, porém, foi buscar a bola no cantinho e mandou para escanteio.

Com 44 minutos, o Velo Clube tentou chegar com perigo novamente, mas não obteve sucesso. O primeiro tempo em Bauru foi de poucas oportunidades de forma geral e, com isso, o duelo de ida da final da Série A2 foi para o intervalo em 0 a 0.

SEM BOLA NA REDE!

Por enquanto, nada de gols na decisão. Será que vem aí no segundo tempo? #PaulistãoA2Sicredi

?Pedro Zacchi/Ag. Paulistão pic.twitter.com/HZywL0rLgJ ? Federação Paulista de Futebol - FPF (@FPF_Oficial) April 10, 2024

Logo no início do segundo tempo, o Velo Clube quase inaugurou o marcador com um golaço. Léo Campos arriscou chute forte da intermediária e obrigou o goleiro Reynaldo a mandar pela linha de fundo para evitar o gol.

E foi aos sete minutos que o Velo Clube realmente conseguiu abrir o placar. Após cobrança de escanteio na segunda trave, Caio Mancha subiu de cabeça e escorou para o meio da área. Gabriel Mancha viu a oportunidade e cabeceou para fazer o primeiro gol do confronto: 1 a 0.

Cinco minutos depois, o Noroeste quase deixou tudo igual. Depois de lançamento na grande área, a bola sobrou e Carlão virou um voleio meio bicicleta. A bola, porém, bateu no travessão e não entrou.

O restante da etapa complementar correu sem grandes emoções para os dois lados. O Noroeste até tentou pressionar pelo empate, mas não conseguiu arranjar muita coisa. Dessa forma, o jogo de ida da final do Paulistão A2 terminou com vantagem do Velo Clube.