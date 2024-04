Tricampeão paulista, Breno Lopes considera Palmeiras de Abel Ferreira um "time histórico"

No último domingo, o atacante Breno Lopes conquistou seu nono troféu com a camisa do Palmeiras. Na campanha campeã do Campeonato Paulista, o jogador de 28 anos, disputou sete jogos e marcou um gol. Feliz com o novo título, o camisa 19 afirmou que se sente privilegiado por fazer parte do elenco alviverde e considera "histórico" o time comandado pelo técnico Abel Ferreira.

"O nosso grupo já é um time histórico. Abel Ferreira é um treinador fora de série, tudo o que ele vem fazendo por essa equipe... faltam palavras para descrever. Nós, jogadores, temos o nosso mérito. Assim como diretoria e comissão técnica também, logicamente. Mas o trabalho de Abel faz toda a diferença", elogiou.

Dos sete jogos disputados no Estadual, Breno Lopes foi titular em três deles. Ele balançou a rede pela primeira vez na temporada na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol na primeira fase. O atleta também começou jogando na estreia do clube na Libertadores, no empate por 1 a 1 com o San Lorenzo.

"Venho tentando ganhar mais espaço no time, sei que a concorrência é forte, mas tento mostrar que posso ajudar de várias formas dentro das quatro linhas. O nosso elenco é muito qualificado, a disputa acirrada por vaga faz parte disso", explicou.

Na sequência da temporada, o Palmeiras tem Libertadores e Brasileirão pela frente. Breno Lopes, que já venceu ambos os torneios em duas oportunidades, pede para a equipe manter o foco para ser competitivo em todos os jogos.

"Precisamos acreditar, mesmo com o calendário recheado de partidas, que podemos repetir o que já fizemos em anos anteriores. Palmeiras é muito grande, nunca podemos ficar satisfeitos com o que já temos, é preciso ir em busca de mais conquistas. Quero fazer a minha parte para ajudar", finalizou.

Nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), o Verdão recebe o Liverpool-URU em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Depois, o Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro no domingo, a partir das 18h30, diante do Vitória, no estádio Barradão, em Salvador.