Como é participar de treino no Brasil com um campeão do Super Bowl

O Parque São Jorge recebeu um ilustre visitante no último dia 30 para um treino de futebol americano: Jalen Ramsey, do Miami Dolphins, e campeão do Super Bowl 56 com o Los Angeles Rams. O UOL participou do treino e conta como foi a experiência com o astro da NFL na capital paulista.

Treino aberto e holofotes

Cerca de 300 atletas se inscreveram para participar do treino, que ocorreu na sede social do Corinthians. A inscrição foi gratuita para homens e mulheres a partir de 15 anos, e as vagas foram esgotadas em menos de 12 horas.

Os participantes já estavam aquecendo quando a estrela da NFL chegou. O campo havia sido dividido na metade para os organizadores passarem exercícios específicos aos praticantes de futebol americano e aos de flag football — modalidade adaptada, que estreará nos Jogos Olímpicos de 2028.

No centro dos holofotes, Ramsey elevou a atmosfera com algumas palavras de motivação e deu início ao treino. Enquanto os atletas realizavam exercícios de movimentação e de técnica, o astro da NFL passeava pelas estações interagindo, dando passes ou entrando nas repetições. Ele era acompanhado de perto por uma multidão que, sempre que possível, aproveitava a oportunidade para tietá-lo.

Jalen Ramsey, astro da NFL, durante treino aberto no Brasil Imagem: Reprodução/Instagram/byarros

O campeão do Super Bowl foi entrando cada vez mais no clima até que decidiu calçar as chuteiras para entrar em ação. Ele tirou seu tênis, vestiu os exemplares em preto e dourado e partiu para os exercícios, primeiro com alguns de movimentação para depois protagonizar o momento mais esperado por todos: os enfrentamentos.

1x1 e autógrafos

Ramsey fez fila no 1x1 e levou os presentes à loucura. Com seus 1,86 m e mais de 90 kg de puros músculos, ele correu rotas (mesmo sua função sendo marcá-las) e sambou para cima dos postulantes a adversários. O profissional deu um verdadeiro show, colocando pilha nos oponentes e incendiando o público, e levou a melhor inclusive contra marcação dupla. No final, alguns defensores até conseguiram evitar que ele completasse uma recepção.

Jalen Ramsey, do Dolphins, em treino aberto no Brasil Imagem: Reprodução/Instagram/byarros

A festa ficou completa quando um dos atletas até conseguiu segurar a bola após o astro tentar afastá-la com um tapa. O passe recepcionado pelo brasileiro, quando Ramsey estava de cornerback, fez com que os demais "invadissem" o gramado para comemorar com o felizardo — que agora pode dizer que levou a melhor contra um defensor da NFL e foi inclusive elogiado.

Ramsey encerrou sua participação de cerca de duas horas com sessão de autógrafos. Os participantes do treino fizeram uma fila que atravessou o campo para aproveitar a presença e tentar voltar para casa com uma lembrança do craque. Antes de ir, ele disse que os jogadores da NFL adoram jogar em outros países e receber o carinho dos fãs.

Nós amamos [jogar fora dos EUA]. Aproveitamos as viagens, e é ótimo ver a base de fãs em outros países demonstrarem amor por nós e pelo esporte. Jalen Ramsey

Como foi enfrentar Ramsey

Atacar contra ele foi complicado. O cara é alto, tem muito controle do próprio corpo, troca de direção absurda. Esse controle dele de conseguir restaurar a velocidade e depois desacelerar é absurdo. E assim que eu saí na rota e consegui acelerar, ele já estava de novo na jogada. Eu consegui ser o felizardo dele tentar 'tipar' [bater] a bola e eu estar parado no lugar certo e fazer a recepção, para depois começar aquela festa gigantesca, todo mundo gritando em cima, e ele falou: 'Ele vai ser uma das promessas, então fiquem de olho'. Wallace Rodrigues 'Kamara', atleta do Guarulhos Rhynos

Kaique, atleta do Corinthians Steamrollers, ganhou a chuteira de Jalen Ramsey Imagem: André Martins/UOL