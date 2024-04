Técnico do Barcelona, Xavi analisa resultado contra o PSG pela Champions: "Grande vitória"

Nesta quarta-feira, o Barcelona superou o PSG, de virada, pelo placar de 3 a 2. O jogo que ocorreu no Parque dos Príncipes, em Paris, foi válido pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Xavi, técnico da equipe catalã, festejou o resultado, mas ressaltou que a eliminatória ainda não está decidida.

"Foi uma grande vitória, claro, jogando fora na Liga dos Campeões significa isso mesmo. Estivemos muito bem, especialmente defendendo, e também taticamente. Foi um trabalho duro, ainda falta um jogo e o PSG permanece como uma das melhores equipes da atualidade. A formação do Barcelona fica com os créditos por Cubarsí, com 17 anos, e Yamine, com 16, e ainda Fermín, que é uma das caras novas desta temporada, estarem prontos para jogar aqui. Mas estamos apenas no intervalo, é uma vantagem pequena, mas foi uma grande vitória. Agora, precisamos nos recuperar bem", afirmou o treinador.

Destaque da partida com dois gols, Raphinha foi eleito o melhor jogador do confronto. Xavi, assim, não poupou elogios ao brasilero. "Ele é intenso, é o primeiro na pressão (da saída de bola) e sempre dá atenção ao time, estou muito feliz por ele, ele merece".

Muito satisfeito com o resultado da partida, o comandante destacou o trabalho defensivo do time e a participação de Lewandovski no ataque.

"Correu tudo muito bem, destaco o trabalho defensivo, eles entenderam muito bem. Tivemos que igualar aquele quadrado que o PSG fez, mas eles também combinaram, com duelos individuais. Robert (Lewandovski) segurou as bolas e deixou Lamine Yamal ou Raphinha em vantagem. Mostramos personalidade diante das dificuldades, é muito difícil resistir à pressão do PSG", acrescentou.

Agora, as equipes irão se enfrentar, na próxima terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Lluis Companys, em Barcelona. Quem avançar à próxima fase, encara o vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund.