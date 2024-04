Taça do vice do Paulistão ficará exposta no Memorial das Conquistas do Santos

Nesta quarta-feira, o Memorial das Conquistas do Santos ganhou uma nova taça. O troféu do vice-campeonato do Paulistão de 2024 foi colocado no museu alvinegro e ficará exposto para a visitação do público.

O Peixe chegou à final do Estadual, mas acabou perdendo para o Palmeiras. Ao todo, foram 16 partidas, com 10 vitórias, dois empates e quatro derrotas, além de 22 gols marcados e 14 sofridos.

A taça do vice-campeonato Paulista 2024 foi entregue ao Memorial das Conquistas, nesta quarta-feira (10), e ficará exposta para a visitação do público. pic.twitter.com/6cg4sOgVsA ? Santos FC (@SantosFC) April 10, 2024

O Alvinegro Praiano foi o clube mais premiado pela Federação Paulista de Futebol. Foram seis jogadores na seleção do campeonato: João Paulo, Hayner, Joaquim, João Schmidt, Diego Pituca e Guilherme. Em votação popular, Pituca ganhou como Craque da Galera e o gol mais bonito foi de Otero, marcado na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-SP.

O Memorial das Conquistas "Milton Teixeira" fica no Estádio Urbano Caldeira, com entrada pela Rua Princesa Isabel, S/N, na Vila Belmiro.

O horário de funcionamento é de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas (de Brasília), com visitas simples ao museu ou monitoradas, que incluem também a sala de imprensa, vestiário e campo.