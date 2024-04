"Seria bom", diz Xabi Alonso sobre treinar um time da Premier League futuramente

Atualmente no comando do Bayer Leverkusen, o treinador espanhol Xabi Alonso, líder da Bundesliga com a equipe alemã de forma invicta até aqui (24 vitórias e quatro empates), já rejeitou propostas de Liverpool e Bayer de Munique. No entanto, em coletiva de imprensa antes do jogo contra o West Ham pela ida das quartas de final da Liga Europa, voltou a comentar sobre seu futuro e afirmou que gostaria de comandar uma equipe da Premier League.

"Nunca se sabe. De momento, já tenho muita coisa para pensar, mas ainda sou um jovem treinador e claro que seria bom. Falo regularmente com alguns colegas que treinam na Premier League e eles sabem que cada jogo é muito complicado de se preparar e jogar. É uma competição muito entusiasmante, com grandes jogadores, treinadores, clubes e estádios, e o West Ham é um deles", disse.

"Jogaremos com eles amanhã, com grande respeito, mas também com grande entusiasmo, pois temos a oportunidade de avançar na competição e continuar fazendo uma grande temporada", completou o treinador, que segue sem perder na temporada 2023/24.

Por fim, apesar da possibilidade de ser campeão matematicamente já na próxima rodada do Campeonato Alemão, Xabi Alonso afirmou que o foco está voltado para a partida contra o clube inglês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball)

"Pensamos apenas no jogo de amanhã. Depois teremos tempo suficiente para nos focarmos na Bundesliga. Sabemos o que o West Ham consegue fazer. É um time com experiência na Europa. Na temporada passada foram campeões da Liga Conferência. Queremos avançar na competição. Temos de jogar o nosso jogo e estamos prontos", concluiu.

O duelo de ida das quartas de final acontece nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), na BayArena. Já o jogo de volta será no próximo dia 18 (quinta-feira), também às 16 horas (de Brasília), dessa vez no Estádio Olímpico de Londres.

Por fim, para ser campeão do Campeonato Alemão neste fim de semana, a equipe, atualmente com 76 pontos, 16 a mais em relação ao Bayern, precisa fazer o mesmo resultado que os bávaros, já que restam apenas seis rodadas para o término da competição (18 pontos em disputa). Os líderes duelam com o Werder Bremen no domingo, às 12h30 (de Brasília), na BayArena, enquanto o Bayern, no sábado, recebe o Colônia na Allianz Arena, às 10h30 (de Brasília).