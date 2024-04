Sem Zé Rafael, Palmeiras finaliza preparação para enfrentar o Liverpool-URU; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Liverpool-URU na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol. As equipes se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília).

A baixa no treino foi Zé Rafael, que realizou um cronograma individual de atividades em decorrência do desgaste acumulado nos últimos jogos na parte interna do CT. Depois da conquista do Paulistão no último domingo, o técnico Abel Ferreira revelou que o atleta vinha jogando com dores nas costas. Zé, inclusive, foi substituído no intervalo também por ter recebido um cartão amarelo.

Enquanto isso, o restante do elenco participou de um minijogo em campo reduzido, com ênfase nas partes técnicas e táticas, além de disputar o tradicional recreativo de véspera de jogo.

Já o atacante Endrick, que vinha de um trauma na coxa direita participou normalmente das atividades assim como lateral direito Mayke. O camisa 12 do Verdão terminou a partida contra o Santos com dores na perna esquerda após uma finalização no último lance.

O Verdão estreou na competição na última semana com um empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina. Com isso, ficou na segunda posição, com um ponto, atrás do Independiente del Valle, com a mesma pontuação. Nessa ocasião, Abel Ferreira poupou a maioria dos seus titulares, já que a partida aconteceu entre as duas finais do Paulistão. O treinador pode voltar a fazer alterações na sua equipe.

Um provável Palmeiras tem: Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Rômulo); Lázaro, Rony (Endrick) e Flaco López.