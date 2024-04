São Paulo sofre, mas marca dois no fim e vence Cobresal na Libertadores

O São Paulo venceu o Cobresal (CHI) por 2 a 0 na noite de hoje (10), no MorumBIS, pela segunda rodada da fase de grupos na Copa Libertadores.

Os gols foram marcados por André Silva e Calleri já no fim. O Tricolor demorou mais de 80 minutos para conseguir superar o goleiro Requena, em noite inspirada.

O Tricolor dominou o jogo durante os 90 minutos, mas demorou a conseguir abrir o placar. O time teve várias chances, mas esbarrou em boa atuação de Requena.

A vitória alivia um pouco a pressão sobre o técnico Thiago Carpini. A temperatura havia subido contra o treinador após a derrota para o Talleres (ARG).

Com o resultado, o São Paulo chegou a três pontos no grupo B da competição. Talleres e Barcelona de Guayaquil completam a rodada jogando no Equador.

O Tricolor volta a campo neste sábado (13), às 21h, quando recebe o Fortaleza pela primeira rodada do Brasileirão, no MorumBIS. A próxima rodada da Libertadores ficou para o fim do mês, no dia 25, quando o Tricolor visita o Barcelona (EQU).

Carpini muda, São Paulo domina e vence

Carpini entrou em campo com mudança no esquema tático, montando a equipe no 3-5-2. A novidade era Michel Araujo na ala esquerda, muito pelas lesões dos três pontas que mais atuaram na temporada: Lucas, Wellington Rato e Ferreira. Com o desenho, Luciano e Calleri atuaram como dupla de ataque e James solto como um camisa 10.

Antes do jogo, as torcidas organizadas do São Paulo gritaram o nome do treinador, mas o estádio respondeu de forma tímida e, logo depois, iniciou um grito de "olê olê olê, Telê, Telê".

O Tricolor se comportou bem em campo e dominou a partida durante os 90 minutos. O time de Carpini criou diversas chances de gol desde os minutos iniciais, mas demorou a conseguir vencer o goleiro Requena. A bola só foi entrar quando Michel Araujo dividiu com o goleiro e a bola sobrou para André Silva marcar.

O gol abriu caminho para que a vitória se consolidasse minutos depois e em falha do próprio Requena. Calleri cabeceou sozinho dentro da pequena área, o goleiro 'bateu roupa' e o camisa 9 mandou para as redes no rebote.

O Cobresal teve somente duas chances já perto dos 30 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda mostrava 0 a 0. Rafael salvou o Tricolor duas vezes seguidas. Neste momento, a torcida teve um pico de impaciência nas arquibancadas e ensaiou gritos contra o técnico Thiago Carpini.

Lances Importantes

Quase! James pegou a bola pela esquerda do ataque e cruzou para Calleri na segunda trave. O camisa 9 cabeceou para boa defesa de Requena.

Por cima! Logo na sequência, Luciano recebeu de Calleri após troca de passes entre o centroavante e James. O camisa 10 trouxe para perna esquerda e soltou a bomba de fora da área, levando muito perigo ao gol chileno.

Defendeu! Com apenas 11 minutos, o São Paulo chegou pela terceira vez. Jogada pela direita, Igor Vinícius foi ao fundo e cruzou rasteiro para James sozinho na meia-lua. O colombiano bateu de direita e Requena fez a defesa em escanteio.

Perdeu! James cobrou falta na área, Diego Costa desviou pro meio e a bola sobrou para Luciano. Na pequena área, o camisa 10 girou batendo e mandou por cima do gol.

Na trave! Igor Vinícius cruzou de esquerda, Arboleda pegou na segunda trave e jogou mais uma bola para o meio da área. Calleri chegou batendo do bico da pequena área e a bola explodiu na trave.

Anulado! Calleri acionou Luciano e o camisa 10 bateu na saída de Requena para marcar, mas o assistente levantou a bandeira anulando a jogada por impedimento de Calleri. O VAR revisou o lance e confirmou a decisão de campo.

Pra fora! O São Paulo chegou pela direita, a bola desviou na zaga e Calleri ajeitou para Michel Araujo. O uruguaio bateu da entrada da área e bola passou muito perto do gol.

Rafael espetacular! O goleiro do São Paulo foi exigido pela primeira vez perto dos 30 minutos do segundo tempo, mas precisou salvar o Tricolor duas vezes seguidas. Primeiro na cabeçada de Coelho, depois no chute de Mesías.

No travessão! O São Paulo seguiu pressionando e em perde e ganha na intermediária ofensiva a bola ficou com Michel Araujo, que soltou a bomba e acertou o travessão de Requena.

1 x 0. James levantou bola na área, Calleri cabeceou para o meio, Michel Araujo chegou dividindo com o goleiro Requena na pequena área e bola sobrou de lado para André Silva cutucar para gol e abrir o placar.

2 x 0. Minutos depois do primeiro, veio o segundo: Erick cruzou, Calleri cabeceou sozinho e contou com ajuda do goleiro Requena, até então herói do jogo, para completar para as redes no rebote.

Ficha Técnica

São Paulo 2 x 0 Cobresal

Copa Libertadores da América 2024 - 2ª rodada (fase de grupos)

Data: 10/4/2024 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: MorumBIS, em São Paulo (SP)

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Yadir Acuña (COL)

Amarelos: Bechtholdt, Valencia, Munder, Navarro e Julio Castro; Luciano, Carpini, Galoppo e Pablo Maia

Gol: André Silva (37'/2ºT) e Calleri (43'/2ºT)

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Diego Costa; Igor Vinícius (Erick), Pablo Maia (Galoppo), Alisson, James Rodríguez (Nestor) e Michel Araujo (William Gomes); Luciano (André Silva) e Calleri. Técnico: Thiago Carpini

Cobresal: Requena; Benchtholdt (Toro), Alarcón, Sandoval e Pacheco; Mesías (Filla), Navarro e Munder; García (Lobos), Valencia (Lezcano) e Castro (Diego Coelho). Técnico: Gustavo Huerta