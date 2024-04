São Paulo vence Corinthians nos pênaltis e se classifica à semifinal da Copa do Brasil sub-17

O São Paulo está classificado à semifinal da Copa do Brasil sub-17. Nesta quarta-feira, o Tricolor bateu o Corinthians nos pênaltis, em Cotia, por 5 a 4, e garantiu a sua vaga na próxima fase do torneio de base após o empate por 2 a 2 no tempo normal. No jogo da ida das quartas de final, os rivais não saíram do 0 a 0.

O Corinthians saiu na frente no Majestoso com gol marcado por Molina, após belo passe de Gui Negão. O Timão teve chances de ampliar o marcador ainda no primeiro tempo, mas viu Lucca deixar tudo igual em uma pancada já no fim da etapa inicial.

Após a volta do intervalo, o São Paulo aproveitou uma boa oportunidade em contra-ataque com Lucca, que partiu em velocidade, invadiu a área e rolou para Pedro Ferreira, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

Ainda deu tempo do Timão buscar o empate no minutos finais, com Araujo, levando o duelo para os pênaltis. Brilhou a estrela do goleiro João, que defendeu duas cobranças seguidas para colocar o Tricolor na próxima fase.

Classificado às semis, o São Paulo enfrentará o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Maranhão na próxima fase da Copa do Brasil sub-17. A Raposa venceu o jogo de ida por 1 a 0, fora de casa, e agora definirá tudo em seus domínios. Já o Corinthians se despede do torneio e foca no Paulista e no Brasileiro da categoria.