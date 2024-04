São Paulo tem salto de aproveitamento com Calleri em campo; veja comparativo

Jonathan Calleri deve voltar ao time do São Paulo nesta quarta-feira, contra o Cobresal, no Morumbis, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O atacante está recuperando de sua lesão, treinou normalmente nesta semana, e tende a ser titular no ataque tricolor contra os chilenos.

Calleri vinha sendo desfalque devido ao rompimento de um cisto de Baker em sua perna direita. O argentino não jogou contra o Novorizontino, nas quartas de final do Campeonato Paulista, e Talleres, pela estreia na Libertadores. Sem ele, o São Paulo não conseguiu vencer em ambas as ocasiões.

Isso não é coincidência. O Tricolor costuma ter muito mais dificuldades sem Calleri em campo. Neste ano o São Paulo disputou quatro jogos sem poder contar com o seu camisa 9, somando dois empates, uma derrota e um triunfo - aproveitamento de 41,66%.

Com Calleri, o time comandado por Thiago Carpini costuma ir melhor, pelo menos em relação aos resultados: cinco vitórias, quatro empates e somente duas derrotas - aproveitamento de 57,57%.

Por isso, a torcida são-paulina tem motivo para estar mais confiante nesta quarta-feira. Embora o time não tenha apresentado um futebol compatível para tal expectativa, a presença de Jonathan Calleri pode, sim, fazer muita diferença para que o Tricolor saia de campo com sua primeira vitória na Libertadores.

Falta de apoio não haverá. O São Paulo já vendeu mais de 40 mil ingressos de forma antecipada e deve contar com o Morumbis lotado para o reencontro com sua torcida após quase um mês - o último jogo em casa foi no dia 17 de março, contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Paulistão.

Calleri é o jogador do São Paulo com mais participações em gols na atual temporada. O argentino balançou as redes três vezes, ficando atrás apenas de Luciano, com quatro, e anotou outras duas assistências.