São Paulo sofre, mas vence Cobresal no apagar das luzes e respira na Libertadores

O São Paulo sofreu, mas conseguiu na marra a primeira vitória na Libertadores nesta quarta-feira, contra o Cobresal, diante de mais de 49 mil torcedores no Morumbis. Pela segunda rodada do Grupo B da competição, o Tricolor bateu o lanterna do Campeonato Chileno por 2 a 0, graças aos gols de André Silva e Jonathan Calleri, ambos já na reta final do segundo tempo.

Com o resultado, o São Paulo somou os primeiros três pontos no torneio continental e agora respira mais aliviado, já que entrou em campo sob grande pressão devido ao desempenho aquém das expectativas nos últimos jogos, em que sofreu a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista e a derrota em sua estreia na Libertadores para o Talleres.

Apesar da vitória sobre o Cobresal, a permanência do técnico Thiago Carpini no São Paulo não está garantida. O comandante tricolor foi bastante xingado nas arquibancadas do Morumbis pelo fato de novamente o time apresentar dificuldades para garantir o resultado positivo, e a diretoria pode reavaliar sua continuidade nas próximas horas.

O São Paulo volta a campo pelo torneio continental somente no dia 25 de abril, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador. Antes disso, terá pela frente o Fortaleza, em casa, no próximo sábado, além de Flamengo (fora) e Atlético-GO (fora), todos esses jogos pelo Campeonato Brasileiro.

São Paulo domina o 1ºT, mas não marca gol

O São Paulo teve as melhoras oportunidades do primeiro tempo. Logo aos oito minutos o time comandado por Thiago Carpini quase abriu o placar após James Rodríguez cruzar na cabeça de Calleri, exigindo boa defesa do goleiro rival, mas o árbitro já havia marcado impedimento do atacante argentino. No minuto seguinte foi a vez de Luciano receber de fora da área, bater colocado, buscando o ângulo, e tirar tinta da trave.

A chance mais clara do Tricolor na etapa inicial foi com James Rodríguez. Igor Vinícius fez bela jogada pela direita, tabelando com Alisson e chegando na linha de fundo para fazer o cruzamento rasteiro para trás. O meia colombiano chegou batendo de primeira, vendo o goleiro Requena operar um verdadeiro milagre para evitar o primeiro gol são-paulino.

A pressão do São Paulo não cessava. Em cobrança de falta de James Rodríguez, Diego Costa ajeitou de cabeça e Luciano dominou e bateu, mandando rente à trave, mas novamente o juiz acusou impedimento do ataque tricolor.

Antes do intervalo ainda deu tempo de Calleri carimbar a trave. Igor Vinícius fez o cruzamento, Arboleda escorou, Luciano não conseguiu o domínio, mas o camisa 9 do São Paulo apareceu logo atrás para chegar batendo de primeira e ver a bola explodir no poste do Cobresal.

São Paulo abre o placar, mas árbitro marca impedimento

No segundo tempo o São Paulo precisou de cinco minutos para marcar um gol. Calleri deixou Luciano cara a cara com o goleiro rival, e o camisa 10 do São Paulo não desperdiçou, estufando as redes ao bater na saída de Requena, mas o árbitro marcou impedimento do atacante argentino no lance.

Michel Araújo desperdiça duas grandes chances

Aos oito minutos foi a vez de Michel Araújo completar a cobrança de escanteio de James Rodríguez cabeceando em direção ao chão, como manda o manual do bom artilheiro, mas viu Requena fazer outra grande defesa para manter o 0 a 0 no placar.

Precisando de um gol, Thiago Carpini optou por tirar Pablo Maia, que já tinha um cartão amarelo e corria o risco de ser expulso pelo seu jogo combativo, para a entrada de Giuliano Galoppo.

Mas, foi novamente Michel Araújo quem teve a oportunidade de estufar as redes. Luciano ficou com a sobra de bola dentro da área e ajeitou para o uruguaio, que bateu de primeira, no cantinho, mas mandou para fora.

Cobresal venenoso

Depois de tanto se defender, o Cobresal aproveitou a postura bastante ofensiva do São Paulo em campo para contra-atacar e quase abriu o placar em duas jogadas na sequência. Primeiro com Diego Coelho, que cabeceou no cantinho, obrigando Rafael a fazer grande defesa. Depois, Mesías arriscou de fora da área, mas novamente o goleiro tricolor conseguiu interceptar o arremate.

Trave impede gol do São Paulo novamente

Faltando pouco mais de dez minutos para o fim do tempo regulamentar, Michel Araújo ainda teve mais uma chance de abrir o placar, mas desta vez carimbou o travessão, levando a torcida à loucura nas arquibancadas do Morumbis.

André Silva abre o placar para o São Paulo

Só que de tanto martelar, o São Paulo, enfim, foi premiado com o gol aos 37 minutos do segundo tempo. James Rodríguez cruzou no segundo pau, Calleri ajeitou de cabeça, Michel Araújo completou de primeira, mas o goleiro fez a defesa à queima-roupa. No rebote, porém, André Silva, que entrou na vaga de Luciano, chegou empurrando a bola para o fundo das redes, se transformando no herói da noite no Morumbis.

Calleri garante a vitória tricolor

Em vantagem, o São Paulo ganhou confiança e ainda conseguiu ampliar o marcador aos 44 minutos. Erick cruzou na medida para Calleri, que cabeceou firme, viu o goleiro fazer a defesa e, no rebote, estufou as redes para fechar os trabalhos no Morumbis.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 2 X 0 COBRESAL (CHI)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 10 de abril de 2024, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Carlos Ortega (COL)



Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Richard Ortiz (COL)



VAR: Yadir Acuña (COL)



Público: 49.502 torcedores



Renda: R$ 3.643.692,50

Gols: André Silva, aos 37 do 2ºT, e Calleri, aos 44 do 2ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Bechtholdt, Castro, Valencia, Navarro, Filla (Cobresal); Luciano, Pablo Maia, Galoppo (São Paulo)

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Diego Costa e Ferraresi; Igor Vinícius (Erick), Pablo Maia (Galoppo), Alisson, James Rodríguez (Nestor) e Michel Araújo; Luciano (André Silva) e Calleri.



Técnico: Thiago Carpini.

COBRESAL: Requena; Pacheco, Bechtholdt (Toro), Alarcón e Sandoval Muñoz; Mesías Sepúlveda (Filla), Navarro; García (Lobos) e Munder e Valencia (Lezcano); Castro (Diego Coelho).



Técnico: Gustavo Huerta.