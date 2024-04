São Paulo reencontra torcida no Morumbis com os mesmos problemas de um mês atrás

O São Paulo reencontrará sua torcida no Morumbis nesta quarta-feira, quando encara o Cobresal, do Chile, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Após quase um mês sem atuar em seu estádio, o Tricolor volta para casa tendo de lidar com os mesmos problemas de um mês atrás.

O time comandado pelo técnico Thiago Carpini estreou na Libertadores com derrota para o Talleres, por 2 a 1, na última quinta-feira, mesmo tendo mais de duas semanas de preparação exclusiva para essa partida. É verdade que o São Paulo perdeu três de seus titulares (Rafinha, Lucas e Wellington Rato) ainda no primeiro tempo, mas a equipe já não vinha apresentando um bom futebol antes disso.

Assim como há um mês, o Thiago Carpini lida com uma forte pressão devido ao desempenho ruim do São Paulo dentro de campo, acompanhado da falta de resultados. O time até foi campeão da Supercopa Rei contra o Palmeiras, além de ter quebrado o incômodo tabu em Itaquera, mas a torcida esperava mais do Tricolor em 2024.

Carpini terá a oportunidade de iniciar a volta por cima à frente do Tricolor nesta quarta-feira. O Morumbis, mais uma vez, estará lotado para o primeiro jogo do São Paulo na Libertadores como mandante. Resta saber se o treinador e seus atletas conseguirão, enfim, corresponder às expectativas.

O último jogo do São Paulo no Morumbis aconteceu em 17 de março. Na ocasião, o time acabou sendo eliminado pelo Novorizontino, nas quartas de final do Campeonato Paulista, nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, diante de mais de 55 mil torcedores nas arquibancadas.

Além da falta de desempenho, o São Paulo, como no mês passado, vem tendo de lidar com muitos desfalques por lesão. Rafinha, Lucas e Wellington Rato serão baixas durante boa parte da fase de grupos da Libertadores. Caberá à comissão técnica encontrar os substitutos adequados para os três titulares.

Outra questão incômoda no São Paulo é a fase de James Rodríguez. O colombiano, enfim, ganhou sua primeira oportunidade como titular na última quinta-feira, na estreia da equipe na Libertadores, mas teve uma atuação bastante apagada. Nesta quarta ele deverá começar jogando mais uma vez e precisa mostrar futebol para ganhar sequência depois de tantos pedidos de boa parte da torcida ao técnico Thiago Carpini.

O São Paulo é o lanterna do Grupo B da Copa Libertadores e precisa reagir urgentemente para não se complicar ainda mais na competição. O Talleres é o líder, com três pontos, à frente de Barcelona de Guayaquil e Cobresal, ambos com um tento, já que empataram em 1 a 1 na primeira rodada.