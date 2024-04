Santos x Ceará: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileiro sub-20

Após estrear com o pé direito, a equipe sub-20 do Santos entra em campo nesta quarta-feira pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Os Meninos da Vila enfrentam o Ceará, a partir das 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé.

Em sua primeira partida na competição, o Peixe derrotou o Internacional por 3 a 2, no Sul, e largou com uma vitória no torneio. A equipe está no quarto lugar da tabela - os oito melhores se classificam à próxima fase.

Um dos destaques do time e autor do gol do triunfo, o atacante Mateus Xavier festejou o bom desempenho do Santos na estreia e projetou o duelo contra o Ceará.

"Conseguimos uma vitória gigante contra uma equipe forte, fora de casa, estrear com vitória é sempre bom. Eu tenho certeza que vai dar confiança para o restante da temporada. Nós não podemos relaxar e a postura da nossa equipe foi muito boa, muito competitiva. Sabíamos que seria um jogo difícil, em que precisaríamos competir, e nós competimos muito. Tenho certeza que fez a diferença", disse o jogador de apenas 16 anos de idade.

"Essa semana vai ser muito importante. Primeiro jogo na nossa casa, eu espero um grande desempenho da equipe. O Ceará é uma equipe muito boa, muito qualificada. A gente vem estudando eles, já vimos algumas coisas. Com certeza vai ser outro jogo difícil, porque o Campeonato Brasileiro é assim, não tem jogo fácil. Vamos para cima nessa semana em que também inicia o Paulista, outro campeonato muito forte, mas primeiro é pensar no jogo de quarta", concluiu.

Do outro lado, o Ceará começou mal o Brasileirão sub-20. O Vovô estreou com derrota para o Palmeiras, por 3 a 2, e ocupa a 15ª posição do torneio.

Onde assistir Santos x Ceará?

O duelo entre Santos e Ceará, pela segunda rodada do Brasileirão sub-20, será transmitido pelo canal oficial do Peixe na plataforma do YouTube.