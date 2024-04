Santos quer esgotar possibilidades por nova Vila Belmiro, mas não descarta arena em outro local

O Santos ainda discute detalhes com a WTorre pela construção da tão sonhada nova Vila Belmiro. O clube prioriza o que já foi firmado no Memorando de Entendimento (MOU) entre as partes e quer esgotar as possibilidades, mas não descarta que uma nova arena seja erguida em outro local.

Na última segunda-feira, o presidente do time, Marcelo Teixeira, compareceu à premiação do Campeonato Paulista e atualizou a situação do projeto. Ele afirmou que o Peixe, em paralelo, analisa outras situações caso a nova Vila não vá adiante.

"Nós estamos avançando bastante nas tratativas, e esse avanço ainda requer algum cuidado. Não estamos apenas em um único projeto, esse projeto está sendo esgotado na Vila Belmiro, que é a nossa preferência, nossa prioridade, mas estamos avaliando outras situações, porque o Santos precisa de um estádio, o Santos tem a necessidade de erguer um estádio para dar melhor conforto, mais segurança", disse o dirigente durante o evento.

"A Vila é espetacular, mas ficou um estádio não tão moderno como se exige hoje. Nós vamos esgotar na Vila Belmiro, mas o Santos tem projetos também paralelos caso não estejamos tendo sucesso na Vila por alguma razão, problemas da própria prefeitura, em termos do projeto apresentado... Enfim, estamos com vistas em outros estudos, mas antes queremos esgotar a Vila Belmiro, com a WTorre (todos os projetos)", acrescentou.

Neste caso, caso um novo estádio seja construído em outro local, o Santos teria a Vila Belmiro como a 'segunda casa' quando não pudesse utilizar sua arena.

O clube alega que tem sem reunido frequentemente com a WTorre para discutir detalhes do projeto. O Peixe diz que a parceria tem evoluído "satisfatoriamente", mas ainda prevê novos encontros para acertar outros ajustes.

Recentemente, Santos e a WTorre apresentaram o projeto da construção da nova Vila Belmiro à Prefeitura da cidade de Santos. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito Rogério Santos.

O projeto, aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube e pelos sócios, diz respeito a construção de uma nova arena multiuso, com base em grandes estádios do mundo. O estádio ficaria exatamente onde está localizada a Vila Belmiro e contará com capacidade para mais de 30 mil pessoas.