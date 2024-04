Samuel Lino valoriza vitória do Atlético de Madrid e exalta Griezmann: "Tenho uma conexão muito boa"

O Atlético de Madrid venceu o primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões diante do Borussia Dortmund por 2 a 1, nesta quarta-feira. Autor do segundo gol da equipe, o brasileiro Samuel Lino comentou sobre a partida.

"O importante foi fazer um bom resultado dentro de casa hoje. O time deles apertou na segunda parte e ajustaram, vieram para cima, é normal. Fizemos um grande jogo na primeira etapa, tentamos manter o ritmo no segundo tempo, mas eles apertaram em campo. Mas o importante foi fazer a vitória em casa para ir à Alemanha com uma boa vantagem", disse o jogador, em entrevista à TNT Sports após o jogo

Lino também comentou sobre a conexão com o atacante Antoine Griezmann. O francês foi responsável pela assistência para o gol do brasileiro, segundo do Atlético na partida.

?La afición nos motiva y nos da mucha confianza?. ? Samuel Lino ? pic.twitter.com/49F2vr9oZR ? Atlético de Madrid (@Atleti) April 10, 2024

"Tenho uma conexão boa, quando você joga com um jogador inteligente da qualidade do Griezmann as coisas se sobressaem muito fáceis. É fácil de entender ele porque é um jogador muito simples, mas com um detalhe diferente, e é muito fácil ter essa conexão com ele pela qualidade que ele tem", afirmou.

Por ter recebido o terceiro cartão amarelo, Lino vai desfalcar o Atlético no jogo da volta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, em Dortmund, na Alemanha.

"Fiquei muito frustrado, mas acontece, são coisas do jogo. Fico frustrado por tudo, pelo ambiente que foi criado aqui hoje, a grandeza de uma quartas de finais entre Borussia e Atlético, e na Alemanha vai estar um ambiente espetacular porque a torcida deles também aperta muito. É esse tipo de jogos que queremos jogar, dentro e fora de casa, mas, infelizmente, não vou estar, e vou dar meu apoio aos meus companheiros para a gente conseguir a classificação", comentou.