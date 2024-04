Rômulo pode atuar em diferentes posições e destaca "grande expectativa" para estreia

O meio-campista Rômulo se juntou ao elenco do Palmeiras no último mês após a queda do Novorizontino na semifinal do Campeonato Paulista. O jogador já esteve junto do elenco na comemoração do título do Estadual. Com a expectativa de estrear por seu novo clube, o atleta de 22 anos se colocou à disposição do técnico Abel Ferreira para atuar em diferentes posições.

"Venho aqui para o Palmeiras para fazer várias posições, como já fazia. Gosto de atuar como meio-campo, na beirada, como ponta também, flutuando por dentro também. Posso fazer essas situações. É questão de adaptação ao estilo de jogo, mas acho que estou bem adaptado, estou entendendo muito bem isso. É eu estar preparado para começar bem", disse.

Assim que chegou ao Palmeiras, Rômulo citou sua admiração por Raphael Veiga. Agora, os dois terão chance de atuar juntos pela primeira vez. O atleta de 22 anos revelou as conversas que teve com o camisa 23 do Verdão e falou sobre a disputa por posição.

"O Raphael Veiga é um cara que é minha referência aqui, conversa sempre comigo. Temos tudo para dar certo aqui.

Todos meus companheiros estão brigando pela posição, fazendo o melhor, todos trabalhadores. Venho para trabalhar meu futebol, mas isso é decisão do Abel. Onde ele achar melhor me encaixar na posição certa vou atuar da maneira possível. Estou trabalhando, focado para na hora que a oportunidade chegar, fazer bem independente da posição", seguiu.

Por ter disputado o Paulistão pelo Novorizontino, Rômulo não tinha condições de jogar na mesma competição pelo Verdão. O atleta acompanhou apenas de fora os companheiros na conquista do título do Estadual no último domingo 97). O meia já esteve à disposição de Abel na estreia da Libertadores no meio de semana, mas permaneceu apenas no banco de reservas. O meio-campista falou sobre a expectativa de fazer sua primeira partida pelo clube.

"A expectativa está bastante grande. Estou pronto para quando a oportunidade aparecer. Agradeço muito o carinho do torcedor. Espero dar muita alegria, ajudar meus companheiros e fazer grandes jogos para continuar buscando bastantes títulos", finalizou.

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (11) para duelo contra o Liverpool-URU, pela segunda rodada da Libertadores. A bola rola às 21h (de Brasília), no Allianz Parque.

