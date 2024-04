RMP: Só um show de bola do Flamengo vai livrar Tite das críticas

A torcida do Flamengo quer ver goleada e show de bola contra o Palestino, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores, destacou o colunista Renato Mauricio Prado no Fim de Papo. Segundo ele, Tite ganhou crédito ao organizar o time defensivamente, mas precisa de uma grande exibição numa competição de peso para se ver livre de críticas.

'Torcida do Flamengo espera goleada e show de bola': "O Flamengo ganhou o Carioca sem uma grande exibição, vamos ser francos, 1 a 0 contra o Nova Iguaçu foi longe de ser uma grande atuação, mas aí muita gente pode dizer: 'ah, já estava ganhou, tirou o pé'. Então, a verdade é a seguinte: professor Adenor, bota esse time pra jogar, nós queremos ver esse time jogar. Ganhar o Carioca com números espetaculares foi muito bom, parabéns para você, mas agora que a jiripoca canta, agora que é Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, tem que botar esse time para jogar. Hoje, o que a torcida espera é uma tremenda goleada e um show de bola, menos que isso, a torcida vai sair zangada. O adversário é fraquíssimo, o Flamengo vai jogar com o time praticamente todo titular".

'Se Flamengo não golear e der show, Tite sai com um arranhão': "Há pequenas dúvidas. O Léo Ortiz a gente sabe que vai jogar no lugar do Fabrício Bruno, o que é compreensível e uma boa medida, porque o Fabrício Bruno é o jogador que mais tem jogado no Flamengo e mais os da seleção, então é normal que ele descanse, e a torcida está ansiosa para ver o Léo Ortiz, pelo qual o Flamengo pagou uma grana preta. Talvez jogue o Viña, que é um ótimo jogador que fez uma péssima partida na semana passada, tem que botar para a torcida ver que o cara é bom mesmo, não é aquele jogador de Bogotá. E especula-se que o Bruno Henrique pode jogar no lugar do Luiz Araújo. No mais, é força máxima: joga De La Cruz, joga Pulgar, joga Arrascaeta. Enfim, espera-se no mínimo uma goleada e com certeza um show de bola. Caso contrário, o professor Adenor, aquele que não tem um arranhão, já vai sair com um risco no capacete".

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e equipe de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo na íntegra