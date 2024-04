PVC: Carpini pode ser demitido mesmo se o São Paulo ganhar

Thiago Carpini pode ser demitido do São Paulo mesmo se ganhar hoje do Cobresal, às 21h30, no MorumBis, pela 2ª rodada da Libertadores, analisou no De Primeira o colunista Paulo Vinícius Coelho.

Na avaliação de PVC, o desempenho do Tricolor será fundamental para a permanência do técnico no cargo, além do resultado.

Não é uma informação, mas uma sensibilidade. Hoje, se o São Paulo ganhar de 2 a 0 do Cobresal jogando mal, o Carpini não fica. Vai ter um debate grave dentro do São Paulo, o Rui Costa e o Belmonte vão tentar manter o Carpini, e o Julio Casares vai olhar a reação da torcida na arquibancada e na rede social, que neste caso estão andando lado a lado. Aí vai ser muito difícil de sustentar, ganhando de 2 a 0 jogando mal, vai ser muito difícil sustentar o Carpini, mas não dá para cravar que se ganhar ele cai, ele pode cair ganhando. Se perder, vai cair, não tem muita dúvida. Se perder para o Cobresal no MorumBis, não tem muita discussão. Paulo Vinícius Coelho

O São Paulo trata internamente a Libertadores como principal competição da temporada. Na estreia, o time de Carpini perdeu para o Talleres, na Argentina. Contra o Cobresal, em casa, o Tricolor busca seus primeiros pontos no Grupo B, do qual é lanterna.

