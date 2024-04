Puma revela os uniformes de 17 federações para as Olimpíadas de Paris; veja

Nesta quarta-feira, a Puma revelou os uniformes que serão utilizados pelas suas federações nas Olimpíadas de Paris.

O que aconteceu:

17 federações utilizam o material esportivo da marca: Brasil, Bahamas, Barbados, Botsuana, Ilhas Virgens Britânicas, Cuba, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Catar, Santa Lúcia, Suécia, Suíça, Trinidad e Tobago e Ucrânia. Após as Olimpíadas, Austrália e África dos Sul também farão parte.

Uniforme do Brasil para as Olimpiadas de Paris em julho Imagem: Divulgação/Puma

Os novos uniformes foram desenvolvidos com um design que evoca velocidade e que conta com linhas de corte que acentuam o físico dos atletas.

Feitos com o tecido jacquard, os uniformes reduzem o calor, favorecem a respiração e contornam ergonomicamente os músculos das costas,

Uniforme da Suíça para as Olimpíadas de Paris Imagem: Divulgação/Puma

Eles apresentam tecnologia de termorregulação, o que melhora a temperatura corporal, favorecendo o desempenho do atleta.

A linha será utilizada pelos atletas de provas de velocidade, distância, saltos e arremessos e está disponível para vários tipos de corpos.

Uniforme do Brasil para as Olimpiadas Imagem: GUILLAUME_BRUNET

Nossos melhores produtos são um esforço colaborativo entre nós e os atletas. Quando iniciamos o desenvolvimento dos uniformes, há três anos, o nosso incentivo foi de garantir que se situavam na intersecção entre design, cultura e inovação. Maria Valdes, diretora de produtos da PUMA

O lançamento faz parte da campanha global da marca: "FOREVER.FASTER. - See The Game Like We Do" (PARA SEMPRE. MAIS RÁPIDO. - Veja o jogo como nós fazemos), que busca explorar a relação da Puma com a velocidade e como cada um sente o jogo de uma forma diferente.

Estrelam a campanha as superestrelas do esporte:Neymar Jr., Breanna Stewart, Karsten Warholm, Christian Pulisic, Jack Grealish, Shericka Jackson, Mondo Duplantis, Felix Streng, Yaroslava Mahuchikh.