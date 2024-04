Puma anuncia novos uniformes de federações para os Jogos Olímpicos de Paris

Nesta quarta-feira, a fornecedora esportiva Puma apresentou 17 novos uniformes de federações que serão usados pelos atletas nos Jogos Olímpicos Paris 2024. A revelação faz parte de um ano histórico do esporte para a marca, em conjunto com o recente lançamento da campanha global da Puma: Forever?Faster. See The Game Like We Do.

Além do Brasil, os 17 uniformes englobaram as federações de Bahamas, Barbados, Botsuana, Ilhas Virgens Britânicas, Cuba, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Catar, Santa Lúcia, Suécia, Suíça, Trinidad e Tobago e Ucrânia. Após os jogos de Paris 2024, a Puma dara boas-vindas às federações da Austrália e África do Sul.

Com raízes na performance de elite, os novos uniformes foram desenhados para remeter velocidade, com linhas de corte estrategicamente posicionadas para acentuar o físico dos atletas. Criados em tecido jacquard, os uniformes reduzem o calor e favorecem a respirabilidade. Apresentam, ainda, tecnologia de termorregulação que otimiza a temperatura corporal, permitindo máximo desempenho do atleta. A linha completa atende a vários tipos de corpos e será oferecida para atletas de provas de velocidade, distância, saltos e arremessos.

A diretora de produtos da Puma, Maria Valdes, afirmou que essa nova campanha de uniformes deram orgulho para a marca.

Quando você é rápido, você define o ritmo. O jogo se move mais devagar e a bola parece maior. É assim que grandes nomes mudam o jogo. Convidamos você a superar limites e sentir o jogo como nós sentimos.

SEE THE GAME LIKE WE DO: FOREVER.FASTER.#ForeverFaster #SeeTheGameLikeWeDo pic.twitter.com/Nk7PKFLpMi ? pumabrasil (@pumabrasil) April 10, 2024

"Nossos melhores produtos são um esforço colaborativo entre nós e os atletas. Quando iniciamos o desenvolvimento dos uniformes, há três anos, o nosso incentivo foi de garantir que se situavam na intersecção entre design, cultura e inovação. São essas inovações que nos permitem sentir o jogo de forma diferente. Somos uma equipe de game changers quando tratamos de velocidade e esses uniformes são um símbolo de orgulho para toda a família Puma; esperamos que eles se tornem um símbolo de orgulho para as pessoas em todo o mundo agora e no futuro."

Fundada em 1948, por Rudolf Dassler, a Puma trabalha com atletas, clubes e federações que se esforçam para alcançar a excelência no esporte e em criar momentos que perduram por muito tempo na memória dos fãs de todo o mundo.

"Desde muito jovem, me lembro de amar a sensação de ir mais rápido", ressaltou Karsten Warholm, atual campeão olímpico masculino dos 400m com barreiras e detentor do recorde mundial. "A velocidade era uma necessidade para mim e canalizei isso para a corrida, um espaço onde a Puma me apoia imensamente há cinco anos. Trabalhar com a equipe Puma no desenvolvimento de produtos é sempre uma experiência incrivelmente alegre e é emocionante ver o produto final; os uniformes olímpicos superam todas as expectativas", complementou.

Valorizo o fato de a Puma dedicar seu tempo para entender as necessidades dos atletas e esse senso de colaboração é evidente. Meu relacionamento com a marca continua cada vez mais forte e mal posso esperar para ir a Paris e dar um show para o mundo", finalizou Karsten Warholm.

Atual campeã mundial de salto em altura feminino, Yaroslava Mahuchikh, comentou sua expectativa para os Jogos Olímpicos.

"Esta competição será incrivelmente emocionante para mim e para meus companheiros de equipe. Sabemos que quando vestirmos o amarelo e azul da Ucrânia, teremos a oportunidade de inspirar uma população inteira. Queremos ir a Paris para reforçar o verdadeiro poder do esporte para unir e criar mudanças", pontuou.