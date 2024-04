PSG x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions

PSG e Barcelona se enfrentam hoje (10), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O jogo terá terá transmissão exclusiva da Max (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Barcelona teve 10 dias de preparação para o confronto. O último fim de semana não teve rodada no Espanhol devido à final da Copa do Rei. Para equiparar o preparo físico das equipes, o técnico Luis Enrique, do PSG, poupou todos os titulares contra o Clermont, no último sábado, pela Ligue 1.

A vantagem do descanso será revertida no jogo de volta, que acontece na próxima terça (16). O Barcelona terá compromisso por La Liga no próximo sábado (13), contra o Cádiz, enquanto o PSG terá fim de semana livre, com o duelo contra o Lorient adiado.

O PSG não contará com o lateral Hakimi, suspenso. Barcola, atacante que se recupera de lesão na coxa, está relacionado, mas ainda não deve retornar ao time titular.

Há expectativa no Barcelona pelo retorno de De Jong ao time titular. O meio-campista holandês não entra em campo há mais de um mês, quando torceu o tornozelo. Pedri também foi relacionado após período afastado por problemas físicos, mas tem menos possibilidades de iniciar.

PSG e Barcelona já se enfrentaram quatro vezes em mata-mata de Champions. Os catalães levam vantagem, com três classificações, porém o duelo mais recente terminou favorável ao PSG: 5 a 1 no placar agregado das oitavas de final de 2020/21. Mbappé foi o grande nome do confronto, com três gols no Camp Nou e um no Parc des Princes.

Quem avançar enfrentará Atlético de Madrid ou Borussia Dortmund na semifinal. O confronto entre as duas equipes também terá início hoje, no mesmo horário, no Civitas Metropolitano.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Lucas Hernández, Beraldo e Nuno Mendes; Zaïre-Eméry, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Kang-in Lee e Mbappé. Técnico: Luis Enrique

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí e João Cancelo; Christensen, De Jong e Gündogan; Raphinha, Lewandowski e Lamine Yamal. Técnico: Xavi

PSG x Barcelona

Competição: Jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões

Data: 10 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris, França

Transmissão: Max (streaming)