Proposta do Vasco pelo Maracanã envolveu jogos impossíveis do Santos

Do UOL, no Rio de Janeiro

Na concorrência pelo Maracanã, a proposta técnica feita pelo consórcio formado por Vasco e WTorre teve jogos do Santos que seriam impossíveis de acontecer. Tanto que as partidas foram desconsideradas pelo governo do Rio, não alcançando o objetivo de aumentar a nota vascaína na concorrência contra Flamengo e Fluminense.

O que aconteceu

O Santos assinou um acordo com a WTorre autorizando a empresa a usar 35 mandos de campo do clube na licitação do Maracanã.

Essa conta incluiu não só jogos do Brasileirão e do Paulista, mas também partidas pela Libertadores ou Sul-Americana, competição que o clube não disputa em 2024 e também não disputará em 2025. O Santos está na Série B e fora da Copa do Brasil em 2024.

Detalhe é que o Santos assinou esse documento em 7 de dezembro de 2023, dizendo ser detentor dessas datas. Isto é, um dia após ser rebaixado no Brasileirão e quando já se sabia as competições que o clube disputaria em 2024. O contrato foi firmado pelo ex-presidente Andrés Rueda.

A presença do Santos foi uma tentativa de manter o Vasco competitivo na concorrência com Flamengo e Fluminense. As regras feitas pelo Governo do Rio privilegiam a candidatura que têm pelo menos dois clubes na disputa dos principais torneios nacionais e continentais.

As datas do Santos tinham como objetivo encorpar o número de jogos previstos para o Maracanã por temporada.

A conta de 77 mandos previstos, apresentada pelo consórcio Maracanã Para Todos, ficou completa com a inserção de cinco jogos do Brusque.

No fim, o governo não aceitou os jogos do clubes de fora do Rio, independentemente de competição.

O consórcio de Vasco e WTorre ganhou uma nota baixa nesse item: 5 pontos. Fla e Flu levaram nota máxima, 35 pontos.

Trecho do contrato entre Santos e WTorre sobre Maracanã Imagem: Reprodução

O que disse o governo sobre a proposta do Vasco

"O Licitante apresenta documentos comprobatórios de que é detentor, em consórcio, de 34 datas do C.R. Vasco da Gama, pertencentes a Competições listadas no Item 12.4 (I) do Edital.

No que se refere as datas pertencentes aos Clubes Santos FC e Brusque FC, forçoso reconhecer que as mesmas não se prestam a cumprir a exigência editalícia, uma vez que se tratam de Entidades de prática de futebol sediadas em outros Estados da Federação e tal condição impõe aplicação das restrições prescritas em regulamentos próprios da Confederação Brasileira de Futebol, notadamente o RGC (art. 14 e 23), que textualmente reconhece como excepcional a transferência de uma partida de futebol, tanto de campo de jogo como da União Federativa à que o Clube está federativamente vinculado.

No caso presente, mesmo em condições excepcionais, tais datas ofertadas necessitavam para tanto, ter o Maracanã como sede, de autorização expressa da CBF e das respectivas Federações mentoras dos Clubes respectivos, a saber Federação Paulista e Federação Catarinense.

Posto isto, as datas, embora ofertadas, não podem ser livremente dispostas pelos Clubes e eventual contabilização estaria ferindo flagrantemente o preceito do Edital, no qual relembre-se, as datas servem para garantir a prioridade do Estádio como palco de futebol".

Por que essa conta é importante

O edital de licitação deu 35 pontos ao candidato que apresentou pelo menos 70 jogos a serem disputados por ano no Maracanã. Quem oferecesse menos, pontuaria menos, sendo que o mínimo de partidas para ganhar ponto é 25.

Olhando para o calendário 2024, a proposta de Flamengo e Fluminense calculou 77 mandos possíveis — 38 do Fla e 39 do Flu, considerando a Recopa 2024. A dupla, neste caso, bateria a pontuação máxima.

Trecho do contrato entre Santos e WTorre sobre o Maracanã Imagem: Reprodução

A diferença para a licitação

A proposta técnica tem pontuação máxima de 125 pontos. E corresponde a um peso maior na conta final para definir o vencedor da licitação do Maracanã: 60%.

A melhor proposta financeira também ganhará 125 pontos, mas tem peso de 40% da nota total.

Flamengo e Fluminense já largaram bem na corrida, ganhando 117 pontos na proposta técnica. E, salvo qualquer outro percalço no caminho, têm no mínimo a garantia de ter a segunda melhor proposta financeira.

Vasco e WTorre receberam 81 pontos. O cenário é matematicamente complicado, mesmo que leve a melhor na proposta financeira, salvo qualquer problema futuro com o consórcio Fla-Flu.

O consórcio RNGD não conseguiu bater os 70 e, com 54 pontos, foi desclassificado.

Em números

Pontuação máxima da proposta técnica: 125

Melhor proposta financeira: 125 pontos

Segunda melhor proposta financeira: 115 pontos

Nota final: (proposta técnica x 0,6) + (proposta financeira x 0,4)