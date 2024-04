Palmeiras x Liverpool-URU: veja informações e prováveis escalações do jogo da Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Liverpool-URU nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21 horas (de Brasília).

Esse será o primeiro do Verdão em casa pela competição continental. O clube comandado por Abel Ferreira estreou na Libertadores na última semana e empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, no Estádio Nuevo Gasómetro.

O Palmeiras chega para o confronto depois de conquistar o tricampeonato paulista no último domingo ao vencer o Santos por 2 a 0, com gols de Raphael Veiga e Aníbal Moreno. O clube recebeu uma folga um dia depois da decisão e depois iniciou a preparação para o confronto.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que estão se recuperando de cirurgias no joelho direito. Além deles, o treinador não deve ter o volante Zé Rafael à disposição. O camisa 8 ficou apenas na parte interna do CT realizando cronograma individual por desgaste dos últimos jogos. O treinador revelou em sua última entrevista que o atleta vinha atuando com dores nas costas.

Do outro lado, o Liverpool-URU vem de vitória por 3 a 1 sobre Fênix, pela sétima rodada do Campeonato Uruguaio. A equipe comandada por Emiliano Alfaro também tem apenas um ponto na Libertadores. Na estreia, o clube uruguaio empatou por 1 a 1 com o Independiente del Valle-EQU. Nessa ocasião, Enzo Martínez foi expulso e, por isso, desfalca o time contra o Verdão.

Esse será o primeiro confronto entre as equipes na história da Libertadores.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X LIVERPOOL-URU

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 11 de abril de 2024 (quinta-feira)



Hora: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Angel Arteaga (VEN)



Assistentes: Antoni García e Tulio Moreno (VEN)



VAR: Benjamin Saravia (CHI)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Rômulo); Lázaro, Rony (Endrick) e Flaco López



Técnico: Abel Ferreira

LIVERPOOL-URU: Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Matías de los Santos, Jean Rosso e Agustin Cayetano e Miguel Samudio; Martín Barrios, Lucas Lemos e Lucas Wasilewsky; Luciano Rodriguez e Matías Ocampo



Técnico: Emiliano Alfaro