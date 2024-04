Palmeiras perde Allianz em três jogos do Brasileirão por shows; veja datas

Do UOL, em São Paulo (SP)

Três jogos do Palmeiras no Brasileirão passaram do Allianz Parque para a Arena Barueri por conta de shows.

O que aconteceu

O Palmeiras não terá o Allianz disponível nos duelos contra o Internacional (2ª rodada), o Athletico-PR (6ª rodada) e Vasco (8ª rodada). Não haverá tempo hábil para desmontagem da estrutura dos palcos.

Palmeiras x Internacional, dia 17 de abril, às 20h (de Brasília)

Palmeiras x Athletico-PR, dia 12 de maio, às 16h (de Brasília)

Palmeiras x Vasco, dia 26 de maio, às 16h (de Brasília)

As alterações dos locais já estão confirmadas na tabela da CBF. O horário do jogo contra o Inter foi o único que sofreu alteração, antes seria às 21h30 e passou para 20h.

Os shows que o Allianz Parque irá receber nessas datas: Jonas Brothers, Louis Tomlinson e Andrea Bocelli.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.