Operação para jogo da NFL tem plano para não deixar o Corinthians sem a arena

A Neo Química Arena será sede do jogo da NFL entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, no dia 6 de setembro, uma sexta-feira. Há uma operação para que a preparação para o confronto não deixe o Corinthians sem poder utilizar o local.

Conforme explicado pelo gerente geral do estádio, Márcio Luna, o fato do encontro ser em meio à data Fifa foi um dos fatores para a escolha da data.

"Na verdade, o evento irá acontecer numa data fifa. Esse foi um dos fatores determinantes para a escolha da data. Está sendo feito um acordo com a NFL e com o Corinthians para que não haja necessidade (de usar outro estádio). A data do jogo é dia 6 de setembro. Nesse período, começa a data Fifa.

"A operação está sendo montada para que se inicie na data Fifa e que termine após isso. A princípio não existe a necessidade do Corinthians jogar em outro estádio ", completou.

BEM VINDO, GREEN BAY PACKERS!! Designated Second Team for São Paulo Game. Neo Química Arena (@NeoQuimicaArena) April 10, 2024

Márcio, ainda, revelou que o processo para adequação da Neo Química Arena para o compromisso da NFL já começou.

"A operação já está iniciada, um planejamento que está sendo bem minucioso, até porque existem as questões de gramado.Mas, a questão do campo não vai interferir nas partidas do Corinthians que vão acontecer até lá", completou.

Esse será o primeiro jogo da NFL no Hemisfério Sul. Para ter a honra de receber a partida, a Neo Química Arena venceu a concorrência de estádios do Brasil e do exterior.