NFL anuncia Eagles x Packers como 1º jogo da história da liga no Brasil

A NFL anunciou hoje que será Philadelphia Eagles x Green Bay Packers será o primeiro jogo da liga no Brasil.

O que aconteceu

O jogo acontecerá no dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. A capital paulista competiu com cidades como Rio de Janeiro e Madri (Espanha) para sediar a partida.

A meta é que o Brasil seja sede de um jogo da NFL por ano. A partir de 2026, pretendem aumentar para duas partidas por ano, de acordo com o diretor-presidente da SPTuris, Gustavo Pires.

Ainda não há informações sobre preços e nem quando os ingressos serão vendidos.

De acordo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), a expectativa é que a cidade tenha impacto econômico de R$ 330 milhões com o evento, além de gerar 5 mil empregos diretos e indiretos.

"Como o crescimento global continua a ser uma prioridade e estratégica para a NFL e seus 32 times, estamos entusiasmados por ter o Green Bay Packers jogando o Philadelphia Eagles em nosso primeiro jogo na América do Sul", disse o managing director and head of NFL International, Gerrit Meier, nesta terça-feira, em coletiva de imprensa na cidade de São Paulo. "Com mais de 35 milhões de fãs apaixonados no Brasil, a abertura da temporada regular terá uma energia incrível, marcando um momento histórico para o nosso esporte internacionalmente."

"O confronto entre Green Bay Packers e o Philadelphia Eagles é um momento extremamente emocionante para a cidade de São Paulo. Essas duas franquias certamente farão um jogo histórico, trazendo grande visibilidade global para nossa cidade e colaborando em nossos esforços de gerar empregos e impacto econômico", explicou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Serão cinco partidas fora dos Estados Unidos em 2024. Além do jogo no Brasil, a NFL terá quatro jogos pelo mundo: três na Inglaterra e um na Alemanha.

O Brasil é o terceiro maior mercado que consome futebol americano no mundo. E a NFL in Brasa é o maior evento de Super Bowl fora dos EUA.