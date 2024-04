Torcida do PSG faz mosaico inspirado em Star Wars em jogo da Champions

Do UOL, em São Paulo

A torcida do PSG preparou festa especial no Parc des Princes para o confronto diante do Barcelona, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

O que aconteceu

O coletivo de ultras do PSG promoveu mosaico inspirado em Star Wars. Mestre Yoda, personagem icônico da franquia de filmes, foi retratado como o herói parisiense.

O mosaico também contou com texto motivacional. Utilizando o estilo de créditos clássico dos filmes, a torcida do PSG manifestou mensagem de apoio ao time.

Ó cidade luz, ouça e sinta o calor do nosso coração. Você vê o fervor enquanto caminhamos ao seu lado nesta busca? Expulse o inimigo, finalmente, para que nossas cores ainda brilhem. Vamos Paris! mosaico da torcida do PSG

O Barcelona também apareceu no mosaico, representado na figura de Darth Vader. O Lorde Sith é o principal vilão da série e representa o "Lado Negro" da Força.

A trilha sonora composta por John Williams foi reproduzida no estádio minutos antes da partida. O PSG fez jogo de luzes para transformar o Parc des Princes em um 'caldeirão'.

Não é a primeira vez que o PSG tem mosaicos inspirados em obras audiovisuais. Os ultras parisienses já organizaram tifos com referências ao filme Matrix e ao anime One Piece, por exemplo.

Apesar da festa da torcida, o PSG perdeu em casa. A equipe francesa chegou a estar à frente do placar, mas acabou derrotada por 3 a 2 para o Barcelona, que contou com dois gols de Raphinha.