Mesmo sem estar 100%, Coronado retorna aos gramados e ajuda Corinthians contra Nacional-PAR

O meia Igor Coronado voltou a jogar pelo Corinthians depois de cerca de um mês, na goleada da equipe por 4 a 0 contra o Nacional-PAR, na última terça-feira. O atleta ainda não está 100% fisicamente, mas valorizou os minutos que teve no duelo válido pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.

"Não estou 100%, mas treinei quatro dias com o grupo nesta semana. Voltar assim não é fácil do ponto de vista físico, mas os minutos de hoje me ajudaram e temos dias de treino pela frente. Para o jogo de domingo (contra o Atlético-MG), devo estar a 80%, pelo menos", comentou Coronado em contato com os repórteres.

O camisa 77 já trabalha integralmente com o grupo, mas também realiza atividades específicas no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava, para aprimorar a parte física.

Após a partida contra o Nacional, o auxiliar técnico Bruno Lazaroni falou sobre o jogador. Nos cerca de seis minutos que teve à disposição, Coronado deu assistência para o último gol do Timão, anotado por Pedro Raul.

"Ele quando chegou, infelizmente, não conseguiu ter sequência de treinamento. Teve uma lesão e a questão da dengue. Isso acaba debilitando muito o corpo de forma geral. Já vem de um contexto diferente, não joga no Brasil há muito tempo... Talvez hoje tenha sido o contexto ideal para ele retomar, ganhar confiança, da mesma maneira que foi com Paulinho. São jogadores importantes e terão oportunidades nesse calendário", comentou Lazaroni em coletiva de imprensa.

Coronado chegou ao Corinthians em meados de fevereiro, após passagem de sucesso no Al-Ittihad. Aos 31 anos, o atleta assinou contrato com o Timão até fevereiro de 2026.

O jogador fez sua estreia pelo Corinthians no começo de março, contra o Santo André, mas logo machucou a coxa direita. Após duas semanas de recuperação, Coronado adquiriu dengue, o que atrasou ainda mais se retorno.

"Claro que nenhum jogador quer ficar de fora, especialmente quando chega em um novo clube. Então para mim tem sido um início difícil, mas estou contente com esse retorno e com a vitória", disse o meia.

A expectativa é que contra o Atlético-MG, no próximo domingo, Coronado tenha mais minutos para retomar o ritmo de jogo.