Léo Ortiz marca na estreia, Flamengo bate Palestino e vence a primeira pela Libertadores

Sem dar show, o Flamengo venceu por 2 a 0 o Palestino-CHI, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros assumiram a liderança do Grupo E da Copa Libertadores, com quatro pontos. Os chilenos seguem sem pontuar.

Os cariocas dominaram o primeiro tempo e abriram o placar com Pedro. Já na etapa final, o Rubro-Negro diminuiu o ritmo, mas decretou a vitória com um gol do estreante Léo Ortiz.

Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o Bolívar-BOL, no dia 24 de abril, em La Paz, às 21h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Palestino recebe o Millonarios-COL, em Santiago, a partir das 21h.

O jogo

O Flamengo começou a partida pressionando o Palestino. No entanto, os rubro-negros tinham dificuldade em passar pela marcação chilena. As melhores chances dos donos da casa foram em jogadas aéreas, com Léo Pereira e Everton Cebolinha.

A primeira jogada de perigo dos cariocas aconteceu somente aos 15 minutos. Arrascaeta tocou para Ayrton Lucas na área e o lateral chutou para defesa de Rigamonti. Em seguida, Arrascaeta foi lançado na área e tentou de letra, mas viu o goleiro chileno impedir o golaço.

De tanto insistir, o Flamengo chegou ao gol aos 20 minutos. Ayrton Lucas chutou, a bola bateu na mão de um defensor e sobrou na pequena área. Pedro se antecipou ao goleiro, deu um lençol e completou de cabeça para a rede.

O gol fez o Flamengo diminuir o ritmo, mas seguiu tendo a posse de bola. Com isso, o Palestino conseguiu escapar uma vez, aos 25 minutos. Vejar finalizou para defesa de Rossi. Os rubro-negros responderam em seguida, em chute de Everton Cebolinha que Dávila tirou em cima da linha.

Nos minutos finais, os cariocas voltaram a atacar com mais intensidade e quase marcaram aos 42 minutos. Pedro aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de Rigamonti. Assim, o Flamengo saiu com a vantagem mínima no placar para o intervalo.

No segundo tempo, o Palestino assustou com um minuto. Suárez aproveitou falta cobrada na área e cabeceou pela linha de fundo. Depois, foi a vez de Abrigo finalizar para boa defesa de Rossi. Os chilenos ainda quase empataram em cabeceio de Linares. O Flamengo só foi responder com Arrascaeta, em finalização sobre o travessão.

O Flamengo conseguiu chegar novamente com perigo aos 15 minutos, em voleio de Arrascaeta que parou em Rigamonti. Os rubro-negros colocaram a bola na rede, com Pedro, mas o gol foi anulado por impedimento do atacante.

O panorama da partida seguiu o mesmo até os 39 minutos, quando Léo Ortiz aproveitou cobrança de escanteio para mandar para a rede para decretar o triunfo do Flamengo.

Depois disso, os rubro-negros apenas administraram o resultado até o apito para confirmar a vitória no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 2 X 0 PALESTINO-CHI

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 10 de abril de 2024



Horário: 21h30 de Brasília)



Árbitro: Facundo Tello (ARG)



Assistentes: Gacriel Chade (ARG) e Sebastián Ranieri (ARG)



VAR: Germán Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Pulgar e De la Cruz (Flamengo); Linares, Ceza, Cornejo e Rojas (Palestino)



GOLS: Pedro, aos 20 minutos do primeiro tempo; Léo Ortiz, aos 39 minutos do segundo tempo (Flamengo)

FLAMENGO: Rossi; Varela (Viña), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz (Allan) e Arrascaeta (Lorran); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha (Victor Hugo) e Pedro



Técnico: Tite

PALESTINO: Rigamonti; Benjamín Rojas, Ceza, Cristian Suárez e Zúñiga; Linares, Dávila (Cornejo) e Vejar (Palacio); Abrigo (Chamorro), Benítez (Carrasco) e Gonzalo Sosa (Marabel)



Técnico: Pablo Sánchez