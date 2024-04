Internacional empata sem gols com Real Tomayapo-BOL e segue sem vencer na Sul-Americana

O Internacional empatou sem gols com o Real Tomayapo-BOL, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O Colorado somou mais um empate e segue sem vencer na competição.

Além de ainda não ganhar, o Internacional também não marcou gol na Sul-Americana. A equipe empatou em 0 a 0 na estreia, contra o Belgrano-ARG, e ocupa, momentaneamente, a segunda posição do grupo C, com dois pontos conquistados.

O Real Tomayapo, assim como o Inter, também não venceu na competição. O time boliviano perdeu para o Delfín-EQU por 2 a 0, na primeira rodada, e amarga a lanterna da chave com apenas um ponto.

O Internacional volta suas atenções para a estreia do Campeonato Brasileiro, neste sábado, contra o Bahia, no Beira-Rio. O Real Tomayapo-BOL volta a campo apenas no dia 24 de abril (quarta-feira), para o duelo diante do Belgrano-ARG, pela Sul-Americana.

O jogo contou com poucas chances de gol para ambos os lados no primeiro tempo. O Internacional até abriu o placar, com Mercado, aos 40 minutos, mas o gol foi anulado pelo árbitro, que apontou toque de mão de Borré no lance.

O Inter voltou melhor para a segunda etapa. Aos oito minutos, Borré, de cabeça, quase inaugurou o marcador, mas parou em boa defesa do goleiro Galindo, grande destaque do Real Tomayapo-BOL.

Mesmo melhor em campo, o Internacional não conseguiu furar as redes do adversário e saiu de campo com apenas um ponto somado.