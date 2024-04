Grêmio vence São Paulo em casa e segue 100% no Campeonato Brasileiro sub-10

Nesta quarta-feira, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), o Grêmio bateu o São Paulo por 2 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Zé Guilherme e Guga cravaram para o Imortal.

Com os três pontos, o Grêmio sobe para a terceira colocação do torneio nacional, contabilizando seis pontos. O São Paulo, por sua vez, ainda sem vencer, cai para o 14º lugar, com apenas uma unidade somada.

Pela terceira rodada do Brasileirão sub-20, a equipe gaúcha volta aos gramados, na próxima quinta-feira (18), às 15h15 (de Brasília), para encarar o América-MG, no Estádio Airton Ferreira da Silva. Já o São Paulo, um dia antes, às 16h30, enfrenta o Botafogo, no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia (SP).

O Grêmio inaugurou o marcador aos 35 minutos do primeiro tempo. Bernardo, do São Paulo, cometeu falta e, como era o último homem, recebeu o cartão amarelo. Zé Guilherme assumiu a cobrança e finalizou por baixo da barreira. A bola estufou as redes no canto inferior esquerdo.

Os mandantes ampliaram aos 37 minutos da etapa complementar. Alysson fez bela jogada dentro da grande área e tocou para Guga, que, de perna direita, mandou para o fundo do gol.