Green Bay Packers enfrentará Philadelphia Eagles no primeiro jogo da NFL no Brasil

A NFL (liga de futebol americano dos EUA) anunciou nesta quarta-feira que o Green Bay Packers, quatro vezes campeão do Superbowl, será o adversário do Philadelphia Eagles, que conquistou o troféu em 2018, na primeira partida da liga no Brasil. O jogo será realizado no dia 26 de setembro, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo, pela primeira rodada da temporada 2024/2025.

.@packers x @Eagles O PRIMEIRO JOGO DA NFL NO BRASIL ESTÁ DEFINIDO! ?? pic.twitter.com/A65ExpEkOM ? NFL Brasil (@NFLBrasil) April 10, 2024

A revelação ocorreu na manhã desta quarta-feira em anúncio feito pelo vice-presidente sênior da NFL Internacional, Gerrit Meier, junto ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o presidente da SPTuris, Gustavo Pires.

"Como o crescimento global continua sendo uma prioridade e estratégia para a NFL e seus 32 times, estamos entusiasmados por ter o Green Bay Packers jogando com o Philadelphia Eagles em nosso primeiro jogo na América do Sul", disse Gerrit Meier em coletiva de imprensa.

O prefeito de São Paulo se mostrou empolgado com a primeira partida da NFL disputada no Brasil.

"O confronto entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles é um momento extremamente emocionante para a cidade de São Paulo. Essas duas franquias certamente farão um jogo histórico, trazendo grande visibilidade global para nossa cidade e colaborando com nossos esforços de gerar empregos e impacto econômico", afirmou Ricardo Nunes.

O duelo também será o primeiro disputado na América do Sul. Além da partida no Brasil, a NFL terá outros quatro jogos realizados fora dos EUA nesta temporada, todos na Europa. Três deles serão na Inglaterra: dois no estádio do Tottenham e um em Wembley. O outro país que receberá uma partida da liga é a Alemanha, na Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique.