Fortaleza goleia Nacional Potosí e mantém 100% na Sul-Americana

Sem se abater após a derrota na final do Campeonato Cearense, o Fortaleza não tomou conhecimento do Nacional Potosí e goleou a equipe boliviana no Castelão por 5 a 0. O jogo foi válido pela segunda rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

Hércules abriu o placar para o Fortaleza, e Lucero marcou duas vezes ainda no primeiro tempo. Yago Pikachu ainda teve um gol anulado nos 45 minutos iniciais.

Yago Pikachu e Machuca fecharam a goleada na segunda etapa. Pikachu ainda acertou uma bola na trave antes do apito final.

Com a vitória, o Fortaleza reassumiu a liderança do Grupo D. A equipe brasileira tem seis pontos, e é seguida pelo Boca Juniors, com quatro. O Nacional Potosí, com um ponto, é o terceiro, e o Sportivo Trinidense (PAR), que ainda não pontuou, é o lanterna.

O próximo jogo do Fortaleza é pelo Campeonato Brasileiro. A equipe cearense estreia na competição nacional no próximo sábado (13) contra o São Paulo, no MorumBis.

O Nacional Potosí tem jogo decisivo na sequência do Campeonato Boliviano. No próximo domingo (14), a equipe encara o Universitario pelas quartas de final da competição.

Como foi o jogo

O Fortaleza teve uma grande exibição no primeiro tempo e construiu o placar elástico. Pode-se dizer que o primeiro gol do Fortaleza, aos 13 minutos, até demorou a sair, já que a equipe tricolor pressionou desde o início. Depois de abrir o placar, as chances se multiplicaram e os brasileiros marcaram mais três vezes - o quarto tento foi anulado por impedimento.

Sem desacelerar, o Fortaleza concretizou a goleada no início do segundo tempo. A equipe da casa seguiu em cima e marcou mais duas vezes nos quinze primeiros minutos da etapa final. Depois disso, os anfitriões ainda criaram algumas chances, mas diminuíram o ritmo, garantindo a vitória com tranquilidade.

Lances importantes:

1x0: Aos 13 minutos, Hércules ficou com a sobra após cobrança de escanteio. Ele bateu de primeira, sem chances para Mustafa.

2x0: Aos 15, o Fortaleza transformou uma cobrança de escanteio do Nacional Potosí em um contra-ataque fulminante. Lucero recebeu cara a cara com o goleiro, que defendeu a primeira tentativa. Na segunda chance, o atacante tricolor não desperdiçou.

3x0: Aos 26 minutos, Hércules cruzou no centro da área. Livre, Lucero cabeceou com estilo, para baixo, no canto de Mustafa.

Não valeu! Aos 38 minutos, Lucero deu ótimo passe para Yago Pikachu, que tirou do goleiro para marcar o quarto. O lance foi anulado por impedimento, após revisão do VAR.

Agora sim! 4x0: Aos dois minutos da segunda etapa, Pochettino cruzou da direita e Yago Pikachu completou para as redes.

5x0: Aos 12 minutos, Machuca recebeu na ponta esquerda, deixou um marcador para trás, invadiu a área e, mesmo com pouco ângulo, bateu forte para marcar mais um.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 5 x 0 Nacional Potosí (BOL)

Competição: Copa Sul-Americana - 2ª rodada do Grupo D

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: 10 de abril de 2024 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Augusto Aragon (EQU)

Cartões amarelos: Hércules e Pedro Rocha (FOR).

Cartão vermelho: Marinho.

Gols: Hércules, aos 13, e Lucero, aos 15 e 26 minutos do primeiro tempo; Yago Pikachu, aos 2, e Machuca, aos 12 minutos do segundo tempo.

Fortaleza: João Ricardo; Dudu, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco (Tinga); Pochettino, José Welison (Luquinhas) e Hércules (Lucas Sasha); Yago Pikachu, Machuca e Lucero (Pedro Rocha). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Nacional Potosí: Mustafá; Baldomar, Ortíz, Restrepo e Leaños (Durán); Andía, Duarte (A. Torrico), Galindo (Alles), Carrillo e Cristaldo (Mamani); Prost (Álvarez). Técnico: Claudio Biaggio.