Fortaleza goleia Nacional Potosí e assume a ponta de seu grupo pela Sul-Americana

Nesta quarta-feira, na Arena Castelão, o Fortaleza goleou o Nacional Potosí, da Bolívia, por 5 a 0, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Hércules, Lucero (2), Yago Pikachu e Imanol Machuca cravaram para a equipe brasileira.

Assim, o Fortaleza assume a ponta do Grupo D da competição internacional, com seis pontos somados. Já o Nacional Potosí permanece na terceira colocação com apenas uma unidade. Boca Juniors (2º) e Sportivo Trinidense (4º) fecham o grupo.

Yago Pikachu balançou as redes e igualou Lucero como maior artilheiro do Leão na Sudamericana, com 5 gols. ????? ? João Moura/FEC#FortalezaEC #Sudamericana pic.twitter.com/1iv3bGX0Jy ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) April 10, 2024

O Fortaleza volta aos gramados, neste sábado, para encarar o São Paulo, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília). O Nacional de Potosí, por sua vez, enfrenta o Universitario de Vinto, no domingo, às 20h30, pelo Campeonato Boliviano, no Estádio Víctor Agustín Ugarte.

O Fortaleza inaugurou o marcador aos 13 minutos da primeira etapa. Após a defesa do Nacional Postosí afastar mal escanteio cobrado pela esquerda, Hércules aproveitou sobra e mandou um foguete, de fora da área, no ângulo de Mustafa, arqueiro adversário.

Aos 16 minutos, os mandantes saíram em contra-ataque rápido e ampliaram a vantagem. Lucero foi acionado e invadiu a área, finalizando para defesa de Mustafa. O próprio atacante pegou o rebote e não desperdiçou a chance, mandou para o fundo das redes.

O terceiro do Fortaleza também foi de Lucero, aos 29 minutos. Desta vez, o argentino recebeu cruzamento de Hércules, subiu mais alto que a marcação e cabeceou no canto esquerdo, sem chances para o goleiro. Ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, a equipe teve um gol anulado, após o VAR identificar impedimento.

Mesmo com a confortável vantagem, o Leão do Pici voltou para etapa complementar partindo para cima. Assim, logo aos três minutos, Yago Pikachu aproveitou cruzamento rasteiro feito por Tomas Pochettino e finalizou forte, estufando as redes.

Para fechar a conta, aos 13 minutos, os mandantes marcaram o quinto. Após recuperar a bola, o Fortaleza saiu em contra-ataque rápido. Pikachu passou para Imanol Machuca, que invadiu a área pela esquerda, limpou a marcação e finalizou forte, na parte superior do gol de Mustafa.

Aos 45 minutos, Marinho recebeu cartão vermelho após atingir jogador do Nacional Potosí. O atacante havia entrado na partida há oito minutos, aos 37.