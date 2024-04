Flamengo x Palestino: horário e onde assistir ao vivo jogo da Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Palestino fazem nesta quarta-feira (10) jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O confronto tem transmissão da Globo (TV aberta) e da Paramount+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fla vem confiante do título carioca. No final de semana, bateu o Nova Iguaçu mais uma vez e ficou com a primeira taça da temporada. Na Libertadores, a estreia foi com dificuldades na altitude (empate por 1 a 1 contra o Millionarios).

O Palestino foi goleado pelo Bolívar em casa na estreia. Desde então, não voltou a entrar em campo e, por isso, estará mais descansado que o Flamengo.

O Bolívar lidera o Grupo E, com três pontos. Fla e Millonarios estão empatados com 1. O Palestino está zerado.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Matías Viña); Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Palestino: Cesar Rigamont; Benjamín Rojas, Antonio Ceza, Cristian Suárez e Dilan Zúñiga; Nicolás Linares, Fernando Cornejo e Misael Dávila; Bryan Carrasco, Jhonatan Benítez e Gonzalo Sosa. Técnico: Pablo Sanchez.

Flamengo x Palestino -- 2ª rodada Libertadores

Data e hora: 10 de abril de 2024, às 21h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming)