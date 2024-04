Pintura e estrela de estreante garantem ao Flamengo vitória na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com direito a gol do estreante Léo Ortiz e uma pintura, o Flamengo venceu o Palestino por 2 a 0 pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida aconteceu na noite desta quarta-feira (10) em um Maracanã praticamente lotado. Apesar dos três pontos, a atuação rubro-negra não foi boa e o segundo tempo do time considerado mais fraco do grupo foi perigoso.

O primeiro gol (um golaço) foi marcado por Pedro, que chega aos 21 pelo Flamengo na Libertadores. Ele é o segundo maior artilheiro do clube perdendo apenas para Gabigol, com 30.

O Fla assume a liderança do Grupo E, com quatro pontos. O Palestino segue com zero na lanterna. Millonarios, com um ponto, e Bolívar, com três, se enfrentam somente amanhã (11) para completar a rodada.

A próxima rodada da Libertadores é só no dia 24. O Flamengo irá à altitude de La Paz enfrentar o Bolívar às 21h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Palestino recebe o Millonarios. O time de Tite volta a entrar em campo no domingo, quando estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-GO, às 16h, fora de casa.

O Fla marcou pelo menos um gol pelo 30º jogo consecutivo na Libertadores. É um recorde na história do torneio, ampliando a vantagem para o América do México (1999 a 2002) de 25 partidas e o Santos de 1962 a 1984), com 24.

Reforço do Flamengo, Carlinhos esteve no Maracanã. Ele já está junto do elenco no dia a dia do Ninho do Urubu, mas não está inscrito na primeira fase da Libertadores. A estreia pode ser no Brasileiro.

Analistas da seleção brasileira estiveram no estádio. Eles foram observar os selecionáveis do Flamengo. Na última Data Fifa, Ayrton Lucas e Fabrício Bruno foram chamados. O zagueiro ficou só no banco de reservas.

Como foi o jogo

O Flamengo foi empilhando chances no primeiro tempo. Dominando a partida, o time de Tite poderia ter feito mais gols, mas pecou na pontaria. Como de costume, o lado esquerdo foi o que funcionou melhor e criou a maior parte das chances. Vendo o cenário, o Palestino tentava quebrar o ritmo dos donos da casa com quedas longas, demora na reposição e faltas.

Everton Cebolinha foi um dos destaques do Flamengo na etapa inicial. Confiante, o atacante fez parte de praticamente todas as chegadas no ataque. Ayrton Lucas também apareceu bem. O Palestino teve apenas uma oportunidade em mais uma noite segura da defesa rubro-negra. Estreante da noite, Léo Ortiz foi bem quando exigido e quase marcou um gol.

O Palestino melhorou a marcação no segundo tempo e dificultou o Flamengo. Os chilenos também chegaram mais vezes ao ataque em 10 minutos do que em toda primeira etapa e passaram a assustar, testando Rossi. A torcida começou a pedir Bruno Henrique, que levantou para aquecer. O treinador chamou ele pouco depois para entrar em campo.

O jogo ficou mais equilibrado e, com isso, o Fla chegou cada vez menos. Mas a estrela de Léo Ortiz brilhou. Os chilenos conseguiram a posse e se aproveitavam de um adversário devagar. O estádio já começava a ficar impaciente com a demora do rubro-negro e os erros. Pedro ainda teve um gol anulado e Tite foi para as mudanças finais na tentativa de dar mais segurança ao time. Varela sentiu dores e precisou sair. Já na reta final, Léo Ortiz se antecipou e garantiu a vitória ao Flamengo, que fez somente o suficiente para vencer.

Lances importantes

Subiu muito. Aos sete minutos do primeiro tempo, Arrascaeta lançou para Léo Pereira na segunda trave. O zagueiro, porém, cabeceou para fora.

Tem que melhorar. Aos oito, Arrascaeta arriscou o chute de fora da área, mas mandou para fora, do lado direito do goleiro.

Muito perto. Aos nove, Varela lançou para Cebolinha dentro da área. O atacante cabeceou firme no canto, mas o goleiro Rigamonti espalmou. Na sobra, Pedro apareceu em impedimento para finalizar rasteiro na mão do arqueiro.

Tirou. Aos 15, Arrascaeta recebeu na ponta, cortou o adversário e recuou para Ayrton Lucas, que tentou a finalização, mas parou nas mãos do goleiro.

1x0. Aos 20, Cebolinha passou para Ayrton Lucas na área. O lateral abriu e chutou forte. A bola bateu na mão de um defensor no meio do caminho, mas Pedro aproveitou a sobra para dar um balão no goleiro e cabecear para abrir o placar.

Boa. Aos 32, o Flamengo fez rápida troca de passes, Cebolinha invadiu a área, driblou o defensor, mas ficou sem ângulo. Ele tentou o passe para Luiz Araújo, mas a defesa chegou afastando.

A primeira. Aos 35, o Palestino saiu no contra-ataque, Vejer recebeu com liberdade na entrada da área e chutou forte. Rossi defendeu com segurança.

Salvou. Aos 37, Luiz Araújo disparou pela direita, invadiu a área e cruzou no meio. Pedro dividiu com Linares, que conseguiu o desvio. Cebolinha ficou com a sobra e chutou no ângulo, mas Dávila salvou de cabeça.

Incrível. Aos 45, Luiz Araújo levou para Léo Ortiz cabecear no ângulo, mas o goleiro fez uma bela defesa para salvar.

Assustou. Com um minuto do segundo tempo, Carrasco levantou para Suárez nas costas da defesa do Flamengo. O zagueiro cabeceou com perigo, mas a bola saiu.

Boa chegada. Aos oito, em contra-ataque, o Palestino saiu em superioridade numérica. Abrigo recebeu livre para bater no canto e Rossi espalmou.

Mais uma. No lance seguinte, Carrasco levantou a bola a área do Fla e Linares subiu sozinho para cabecear por cima.

Não deu. Aos 11, o Palestino errou na saída de bola mais uma vez e Cebolinha recuperou. Ayrton Lucas recebeu e ajeitou para Luiz Araújo, que limpou e chutou forte. Cebolinha, porém, ficou na frente e desviou.

De novo. Aos 14, Carrasco cobrou escanteio, Ceza subiu sozinho e cabeceou no meio. Rossi defendeu em dois tempos.

Uh. Aos 16, Luiz Araújo procurou Pedro na área, mas o passe saiu forte. A bola subiu e sobrou para Arrascaeta, que arriscou um voleio e viu o goleiro espalmar.

Não valeu. Aos 31, Bruno Henrique fez boa jogada com Erick Pulgar, que achou Pedro invadindo a área. O atacante marcou o gol, mas o bandeira assinalou o impedimento.

2x0. Aos 39, Lorran levantou a bola na primeira trave, Léo Ortiz se antecipou para desviar de primeira e marcar.

Ficha técnica

Flamengo x Palestino - 2ª rodada da Libertadores

Data e hora: 10 de abril de 2024, às 21h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Assistentes: Gabriel Chade e Sebastian Raineri (Argentina)

VAR: German Delfino (Argentina)

Gols: Pedro (aos 20 minutos do primeiro tempo), Léo Ortiz (aos 39 minutos do segundo tempo)

Cartões amarelos: Erick Pulgar (FLA), Linares, Rojas, Ceza, Cornejo (CDP)

Flamengo: Rossi; Varela (Viña), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz (Allan) e Arrascaeta (Lorran); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha (Victor Hugo) e Pedro. Técnico: Tite.

Palestino: Rigamonti, Rojas, Antonio Ceza, Suárez e Zúñiga, Joe Abrigo (Chamorro), Linares e Dávila (Cornejo); Bryan Véjar (Palacio), Benítez (Carrasco) e Sosa (Marabel). Técnico: Pablo Sánchez.